За закрытыми дверьми: принц Уильям сделал неожиданное признание о своих детях

Алена Кюпели
9 сентября 2025, 18:06
Принц Уильям сделал неожиданное заявление о своих сыновьях.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Уильям неожиданно разоткровенничался по поводу своих детей на недавнем публичном мероприятии.

Как пишет The Daily Mail, недавно Уильяма спросили, тяжело ли им с младшим сыном - харизматичным Луи. Между тем Уильям, казалось, защищая своего младшего сына, сказал, что Луи — "очень хороший мальчик".

"Он хоть и с характером, но он очень хороший мальчик. Ему нравится подшучивать над братом и сестрой", - добавил принц.

Принц Уильям с детьми
Принц Уильям с детьми / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Когда ему сказали, что старший сын Джордж производит впечатление разумного человека, принц улыбнулся и ответил: "Когда Джордж за закрытыми дверями, всё совсем по-другому. Джордж просто знает, как себя вести".

Он добавил в качестве пояснения, что между его сыновьями "разница в пять лет".

Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

РФ зверски атаковала пенсионеров на Донетчине: погибших и раненых десяткиФото

12:38

Украинским пенсионерам начали приходить штрафы: стала известна странная причина

12:21

"Не надо никуда идти": Зеленский прокомментировал создание буферной зоны в Украине

