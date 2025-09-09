За закрытыми дверьми: принц Уильям сделал неожиданное признание о своих детях

Принц Уильям сделал неожиданное заявление о своих сыновьях.

https://glavred.info/starnews/za-zakrytymi-dvermi-princ-uilyam-sdelal-neozhidannoe-priznanie-o-svoih-detyah-10696589.html Ссылка скопирована

Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Кратко:

Что сказал принц Уильям

Как его дети ведут себя за закрытыми дверьми

Принц Уильям неожиданно разоткровенничался по поводу своих детей на недавнем публичном мероприятии.

Как пишет The Daily Mail, недавно Уильяма спросили, тяжело ли им с младшим сыном - харизматичным Луи. Между тем Уильям, казалось, защищая своего младшего сына, сказал, что Луи — "очень хороший мальчик".

видео дня

"Он хоть и с характером, но он очень хороший мальчик. Ему нравится подшучивать над братом и сестрой", - добавил принц.

Принц Уильям с детьми / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Когда ему сказали, что старший сын Джордж производит впечатление разумного человека, принц улыбнулся и ответил: "Когда Джордж за закрытыми дверями, всё совсем по-другому. Джордж просто знает, как себя вести".

Он добавил в качестве пояснения, что между его сыновьями "разница в пять лет".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред