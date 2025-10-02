Принц Уильям разоткровенничался о диагнозах Кейт и короля Чарльза

Принц Уильям поделился своими чувствами относительно диагнозов его жены и отца.

Принц Уильям прижил тяжелые времена с Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Уильям признался, что у его отца, короля Карла III, и его жены Кейт Миддлтон одновременно диагностировали рак, и это привело его в "несколько довольно неприятных мест".

В анонсе предстоящего появления принца Уэльского в программе "Неохотный путешественник с Юджином Леви" на Apple TV+ Уильям сказал, что его семье "повезло", потому что "в семье очень долгое время почти не было болезней". Об этом пишет Page Six.

"Мои бабушка и дедушка дожили до девяноста с небольшим", — сказал отец троих детей, имея в виду своих покойных бабушку и дедушку по отцовской линии, королеву Елизавету II и принца Филиппа, которые скончались в сентябре 2022 и апреле 2021 года соответственно.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в браке много лет / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Они были воплощением стоицизма и стойкости, если можно так выразиться. Так что нам как семье очень повезло", — добавил 43-летний Уильям.

Уильям сказал, что никогда не думал, что его жене и отцу диагностируют рак с разницей в несколько месяцев.

"Поскольку я думаю, что у всех позитивный настрой, нужно быть позитивным. Но когда это случается с тобой, это заводит тебя в довольно неприятные ситуации", — сказал Уильям.

король Чарльз III / ua.depositphotos.com

В прошлом году королевская семья столкнулась с проблемами со здоровьем: 76-летний Чарльз и 43-летняя Миддлтон объявили, что у них диагностирован рак.

Ранее Главред сообщал, что британский принц Уильям рассказал Юджину Леви, что 2024 год стал самым трудным в его жизни. Он рассуждал о жизни и заявил, что она дается нам, чтобы испытать нас, а способность преодолеть это делает нас теми, кто мы есть.

Также пришли неутешительные новости о состоянии здоровья Кейт Миддлтон. Она снова приняла тяжелое решение пропасть с радаров публики и не появляться на рабочих мероприятиях. На Кейт все еще влияют последствия лечения от онкологии.

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

