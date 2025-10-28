Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

Какое красивое дерево в украинских лесах может быть опасным.

Тис ягодный выглядит привлекательно, но содержит яд во всех частях / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему тис ягодный одновременно красивый и смертельно опасный

Какая часть дерева содержит больше всего яда

Почему тис занесли в Красную книгу Украины

В Украине можно встретить немало деревьев и растений, к которым лучше не приближаться. Некоторые из них выглядят безобидно, однако являются крайне ядовитыми.

Главред решил рассказать об одном из таких опасных деревьев - тисе ягодном, который еще с давних времен получил прозвище "дерево смерти".

Яд под зеленой хвоей

Как сообщают пользователи TikTok, практически все части этого дерева содержат смертельно опасный яд. Токсичными являются и хвоя, и кора, и даже семена. В древности люди хорошо знали о его опасности, поэтому относились к тису с особой осторожностью.

Красота, скрывающая угрозу

Тис ягодный поражает своей красотой: густые зеленые ветви и ярко-красные "ягодки" придают дереву декоративный вид. Но за этой привлекательностью скрывается реальная угроза.

Все части тиса, кроме мясистой оболочки плодов, содержат токсин - таксин, который влияет на сердечно-сосудистую систему. Достаточно съесть несколько семян, чтобы получить тяжелое отравление или даже летальный исход.

Редкий, но ядовитый вид

Специалисты отмечают: трогать или пробовать плоды тиса категорически запрещено. Особенно стоит объяснить это детям, которых может привлечь яркий вид красных ягод.

Несмотря на токсичность, тис ягодный - ценный и редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины. Его уничтожение запрещено законом, ведь дерево страдает из-за вырубки и изменения природных условий.

Подробнее об этом опасном, но уникальном дереве смотрите в видео.

