Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

Вы узнаете:
- Почему тис ягодный одновременно красивый и смертельно опасный
- Какая часть дерева содержит больше всего яда
- Почему тис занесли в Красную книгу Украины
В Украине можно встретить немало деревьев и растений, к которым лучше не приближаться. Некоторые из них выглядят безобидно, однако являются крайне ядовитыми.
Главред решил рассказать об одном из таких опасных деревьев - тисе ягодном, который еще с давних времен получил прозвище "дерево смерти".
Яд под зеленой хвоей
Как сообщают пользователи TikTok, практически все части этого дерева содержат смертельно опасный яд. Токсичными являются и хвоя, и кора, и даже семена. В древности люди хорошо знали о его опасности, поэтому относились к тису с особой осторожностью.
Красота, скрывающая угрозу
Тис ягодный поражает своей красотой: густые зеленые ветви и ярко-красные "ягодки" придают дереву декоративный вид. Но за этой привлекательностью скрывается реальная угроза.
Все части тиса, кроме мясистой оболочки плодов, содержат токсин - таксин, который влияет на сердечно-сосудистую систему. Достаточно съесть несколько семян, чтобы получить тяжелое отравление или даже летальный исход.
Редкий, но ядовитый вид
Специалисты отмечают: трогать или пробовать плоды тиса категорически запрещено. Особенно стоит объяснить это детям, которых может привлечь яркий вид красных ягод.
Несмотря на токсичность, тис ягодный - ценный и редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины. Его уничтожение запрещено законом, ведь дерево страдает из-за вырубки и изменения природных условий.
Подробнее об этом опасном, но уникальном дереве смотрите в видео.
