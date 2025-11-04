Бесплатное тепло или штраф: разрешено ли украинцам собирать дрова возле дороги

Заготовка древесины и вырубка деревьев в Украине строго регулируются государством.

Можно ли собирать ветки возле дороги

Главные факты:

Даже сухостой вдоль дорог принадлежит государству или общинам

Вырубки в охранных зонах возможны только по согласованию

Чтобы избежать штрафов, следует обращаться в соответствующие службы

Зеленые насаждения вдоль украинских автодорог - привычная картина. Однако на некоторых участках деревья и кусты находятся в запущенном состоянии: поваленные стволы гниют без ухода, что привлекает внимание местных жителей.

Многие задумываются: можно ли самостоятельно забрать такую древесину для отопления? Как пояснил юрист Олег Козляк в комментарии для Новини.LIVE, даже сухостой и поваленные деревья, растущие за пределами частных участков, принадлежат государству или специализированным лесохозяйственным структурам. Самовольное использование такой древесины - без разрешения или соответствующих документов - является нарушением закона.

Большинство деревьев вдоль дорог расположены в так называемых полосах отвода или охранных зонах. Согласно постановлению №1239 от 25 октября 2024 года, любые рубки на этих территориях возможны только по согласованию с соответствующими органами - лесопользователями или владельцами дороги.

"Поваленные деревья могут принадлежать областным или коммунальным структурам, поэтому забирать их без согласования - обычно незаконно", - отмечает Козляк.

Несмотря на соблазн использовать заброшенную древесину, украинцам следует помнить: даже поваленное дерево - "имеет хозяина". Чтобы избежать штрафов и нарушений, следует обращаться в соответствующие службы и получать официальное разрешение.

