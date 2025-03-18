Как прочистить трубу дымохода: на удивление простой способ работает безотказно

Что нужно сжечь в печке, чтобы дымоход прочистился сам - что хорошо разъедает сажу в дымоходе.

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Как понять, что забит дымоход / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/skorchanov, Pixabay/Andreas1967

Что известно:

Механическая чистка дымохода

Химическая чистка дымохода

Народные способы очистки дымохода

Уход за дымоходом требует тщательного внимания, поскольку его использование строго регулируется нормами пожарной безопасности. В процессе горения топлива выделяется дым, содержащий сажу, смолы и другие химические вещества, которые оседают на стенках дымохода, образуя слой копоти.

Кроме продуктов горения, дымоход камина может быть засорён посторонними предметами. Регулярная проверка перед началом использования помогает избежать возможных проблем, говорится в материале Главреда.

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Механическая чистка дымохода

Для удаления отложений используется специальная цилиндрическая щётка (ершик) на тросе, которую опускают сверху в трубу. Существуют щётки с телескопической ручкой, которые можно вводить как через верх дымохода, так и через выход топки. При необходимости процедура повторяется несколько раз. Для профессиональной чистки применяются специальные пылесосы.

Химическая чистка дымохода

Проводится с использованием средств, добавляемых в топку во время горения топлива. Такой способ больше подходит для профилактики, но не способен справиться с большим количеством отложений. Помимо химии, для предотвращения загрязнения дымохода можно использовать осиновые дрова с добавлением картофельных очистков.

Соблюдение этих рекомендаций позволяет поддерживать дымоход в исправном состоянии и избегать негативных последствий.

Народные способы очистки дымохода

Использование соды и соли:

Смешивают в равных пропорциях (1:1) и добавляют в топку после разогрева дымохода (после второй закладки топлива);

В результате химической реакции сажа утяжеляется и уже не оседает на стенках труб.

Крахмал (в виде порошка, так и в форме картофельных очисток или кукурузных кочерыжек):

Для максимального эффекта потребуется примерно 1–2 ведра такого материала;

Горящий крахмал размягчает сажу, что упрощает её последующую чистку.

Древесина определённых пород

Поленья осины и ольхи при сгорании создают мощное пламя, которое способствует выгоранию загрязнений;

Однако этот метод требует осторожности из-за высокой интенсивности огня.

Использование кипятка

В холодный дымоход заливается несколько вёдер кипятка (эта обработка позволяет размягчить и частично смыть отложения);

После процедуры необходимо тщательно просушить трубу.

На заметку: перечисленные методы имеют свои ограничения и подходят не для всех видов оборудования.

Что важно помнить! При работе с открытым огнем неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности.

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