Старший сын Уильяма и Кейт догоняет по росту свою мать

Королевское семейство появилось на праздновании Пасхи, впервые за два года.

Кейт Миддлтон и принц Уильям появились вместе со своими детьми

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их трое детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи — впервые с 2023 года посетили пасхальную службу.

Как пишет Page Six, принцесса и принц Уэльские вместе со своими детьми присоединились к королю Карлу III и его жене, королеве Камилле, и другим членам королевской семьи в часовне Святого Георгия в Виндзоре, Англия.

12-летний Джордж, 10-летняя Шарлотта и 7-летний Луи прибыли на службу вместе со своими родителями.

На Пасху Миддлтон снова надела кремовое миди-платье от Self-Portrait, которое она ранее надевала на совместное мероприятие с принцессой Анной. Мать троих детей дополнила платье шляпой-таблеткой с широкими полями от Sean Barrett.

Шарлотта была в коричнево-бежевом пальто поверх синего платья, а ее братья решили одеться в темно-синие костюмы.

Отметим, что старший сын пары - принц Джордж очень сильно вырос и практически догоняет по росту свою не маленькую мать - Кейт Миддлтон.

Джордж и его сестра впервые посетили пасхальную службу в 2022 году, а Луи — годом позже. После того, как 44-летняя Миддлтон сообщила о диагнозе рак, супруги решили пропустить пасхальные мероприятия в 2024 и 2025 годах, решив отметить их в частном порядке в другом месте.

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

