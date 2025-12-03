Черепаховые коты скрывают сразу три секрета - о чем стоит знать хозяевам

О чем идет речь в материале:
- Какой характер у черепаховых кошек
- Что такое "черепаховый" характер
- Что приносят черепаховые кошки в дом
Черепаховые кошки считаются одними из самых загадочных в мире, а зооэксперты объясняют, что за их уникальным окрасом стоят три неожиданные особенности поведения и характера. Эксперты AnimalWised в видео на YouTube подчеркивают, что окрас таких котов - живой и переменный.
Главред выяснил, почему кошки черепахового окраса особенные.
Что означает черепаховая окраска у кошек
По словам специалистов, их цвет может меняться с годами.
"У некоторых черепаховых кошек узор светлеет или темнеет в зависимости от возраста, гормонального состояния, а также солнечного света. Это как будто они переделывают себя", - отмечают зооэксперты.
Именно эта особенность делает каждую кошку неповторимой - она буквально меняет "рисунок шерсти" в течение жизни.
Смотрите видео о том, какая особенность черепаховых котов:
Почему черепаховых кошек считают талисманами удачи
В разных культурах мира таких котов наделяют особой силой.
"В некоторых культурах считается, что они обладают магической энергией. В Японии и некоторых кельтских регионах считается, что черепаховые кошки отгоняют злых духов и приносят удачу, даже больше, чем черные или трехцветные кошки", - объясняют специалисты.
Не удивительно, что их часто называют "мистическими охранниками дома".
Какой характер у черепаховых кошек
Третий секрет черепаховых кошек - особый темперамент.
"Имеют сильный характер. Согласно наблюдениям этологов, многие черепаховые кошки проявляют гиперафинитет. Они распознают и реагируют на эмоциональный тон своих хозяев больше, чем другие типы кошек", - объясняют эксперты AnimalWised.
Такие животные могут быть очень преданными, чувствительными к настроению человека и способными формировать более глубокую связь с семьей.
Вам также может быть интересно:
- Хозяевам на заметку - назван топ самых странных вещей, которые делает кот ночью
- Как завоевать расположение кота - четыре простых и проверенных метода
- Как отучить кота есть вазоны - раскрыт малоизвестный секрет
Об источнике: AnimalWised
AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред