Черепаховые коты скрывают сразу три секрета - о чем стоит знать хозяевам

Юрий Берендий
3 декабря 2025, 14:11
Черепаховые коты поражают не только своим уникальным окрасом, но и тремя малоизвестными чертами, о которых каждому владельцу стоит знать, указали специалисты.
Черепаховые коты скрывают ряд секретов - чем уникальны черепаховые коты / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

  • Какой характер у черепаховых кошек
  • Что такое "черепаховый" характер
  • Что приносят черепаховые кошки в дом

Черепаховые кошки считаются одними из самых загадочных в мире, а зооэксперты объясняют, что за их уникальным окрасом стоят три неожиданные особенности поведения и характера. Эксперты AnimalWised в видео на YouTube подчеркивают, что окрас таких котов - живой и переменный.

Главред выяснил, почему кошки черепахового окраса особенные.

Что означает черепаховая окраска у кошек

По словам специалистов, их цвет может меняться с годами.

"У некоторых черепаховых кошек узор светлеет или темнеет в зависимости от возраста, гормонального состояния, а также солнечного света. Это как будто они переделывают себя", - отмечают зооэксперты.

Именно эта особенность делает каждую кошку неповторимой - она буквально меняет "рисунок шерсти" в течение жизни.

Смотрите видео о том, какая особенность черепаховых котов:

Почему черепаховых кошек считают талисманами удачи

В разных культурах мира таких котов наделяют особой силой.

"В некоторых культурах считается, что они обладают магической энергией. В Японии и некоторых кельтских регионах считается, что черепаховые кошки отгоняют злых духов и приносят удачу, даже больше, чем черные или трехцветные кошки", - объясняют специалисты.

Не удивительно, что их часто называют "мистическими охранниками дома".

Какой характер у черепаховых кошек

Третий секрет черепаховых кошек - особый темперамент.

"Имеют сильный характер. Согласно наблюдениям этологов, многие черепаховые кошки проявляют гиперафинитет. Они распознают и реагируют на эмоциональный тон своих хозяев больше, чем другие типы кошек", - объясняют эксперты AnimalWised.

Такие животные могут быть очень преданными, чувствительными к настроению человека и способными формировать более глубокую связь с семьей.

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

