Зачем замораживать хлеб: эксперт назвала неожиданные преимущества

Вы узнаете:
- Есть ли польза в потреблении размороженного хлеба
- Как заморозка влияет на гликемический индекс хлеба
В Украине многие хранят хлеб в хлебницах, или просто на кухонном столе. Так хлеб сохраняет свежесть обычно в течение 2-3 дней. Зато за рубежом во многих домах привыкли держать хлеб в морозильной камере.
Главред узнал, что это не случайно. Дело в том, что хранение хлеба в замороженном виде увеличивает срок его свежести. И это не единственное преимущество, как утверждает в Instagram главный врач NHS и интернет-советчица Чинтал Патель.
Полезен ли замороженный хлеб
По словам врача, кроме того, что замороженный хлеб можно хранить несколько недель, он еще и более полезен. А все потому, что меняется молекулярная структура крахмала в нем во время замораживания и разогрева, или поджаривания.
Этот измененный крахмал потом помогает создать здоровый микробиом кишечника человека. Кроме этого, замороженный хлеб имеет пониженный гликемический индекс примерно на 30%.
Смотрите видео с объяснением Чинтал Патель:
О персоне: Чинтал Патель
Чинтал Патель - врач NHS, советчица по питанию и здоровью, которая в соцсетях делится быстрыми и простыми рецептами. В Instagram на блогера подписаны более 150 тысяч пользователей.
