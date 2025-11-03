Зачем замораживать хлеб: эксперт назвала неожиданные преимущества

Мало кто знает, зачем на самом деле замораживать хлеб.

Секрет пользы замороженного хлеба / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Есть ли польза в потреблении размороженного хлеба

Как заморозка влияет на гликемический индекс хлеба

В Украине многие хранят хлеб в хлебницах, или просто на кухонном столе. Так хлеб сохраняет свежесть обычно в течение 2-3 дней. Зато за рубежом во многих домах привыкли держать хлеб в морозильной камере.

Главред узнал, что это не случайно. Дело в том, что хранение хлеба в замороженном виде увеличивает срок его свежести. И это не единственное преимущество, как утверждает в Instagram главный врач NHS и интернет-советчица Чинтал Патель.

Полезен ли замороженный хлеб

По словам врача, кроме того, что замороженный хлеб можно хранить несколько недель, он еще и более полезен. А все потому, что меняется молекулярная структура крахмала в нем во время замораживания и разогрева, или поджаривания.

Этот измененный крахмал потом помогает создать здоровый микробиом кишечника человека. Кроме этого, замороженный хлеб имеет пониженный гликемический индекс примерно на 30%.

Смотрите видео с объяснением Чинтал Патель:

О персоне: Чинтал Патель Чинтал Патель - врач NHS, советчица по питанию и здоровью, которая в соцсетях делится быстрыми и простыми рецептами. В Instagram на блогера подписаны более 150 тысяч пользователей.

