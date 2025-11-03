Укр
Зачем замораживать хлеб: эксперт назвала неожиданные преимущества

Анна Косик
3 ноября 2025, 20:32
55
Мало кто знает, зачем на самом деле замораживать хлеб.
хлеб, доктор
Секрет пользы замороженного хлеба / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Есть ли польза в потреблении размороженного хлеба
  • Как заморозка влияет на гликемический индекс хлеба

В Украине многие хранят хлеб в хлебницах, или просто на кухонном столе. Так хлеб сохраняет свежесть обычно в течение 2-3 дней. Зато за рубежом во многих домах привыкли держать хлеб в морозильной камере.

Главред узнал, что это не случайно. Дело в том, что хранение хлеба в замороженном виде увеличивает срок его свежести. И это не единственное преимущество, как утверждает в Instagram главный врач NHS и интернет-советчица Чинтал Патель.

видео дня

Полезен ли замороженный хлеб

По словам врача, кроме того, что замороженный хлеб можно хранить несколько недель, он еще и более полезен. А все потому, что меняется молекулярная структура крахмала в нем во время замораживания и разогрева, или поджаривания.

Этот измененный крахмал потом помогает создать здоровый микробиом кишечника человека. Кроме этого, замороженный хлеб имеет пониженный гликемический индекс примерно на 30%.

Смотрите видео с объяснением Чинтал Патель:

Больше новостей:

О персоне: Чинтал Патель

Чинтал Патель - врач NHS, советчица по питанию и здоровью, которая в соцсетях делится быстрыми и простыми рецептами. В Instagram на блогера подписаны более 150 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

хлеб белый хлеб
