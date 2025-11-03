Почему во второй по величине стране мира живет так мало людей: тайна Канады

Население в Канаде меньше даже, чем в Италии.

https://glavred.info/life/pochemu-vo-vtoroy-po-velichine-strane-mira-zhivet-tak-malo-lyudey-tayna-kanady-10711874.html Ссылка скопирована

Почему в Канаде небольшое население / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему в Канаде так мало местных жителей

В какой части Канады живет почти половина населения

Канада - вторая по величине страна мира, но живет там чуть больше 40 миллионов человек, что меньше даже чем, например, в Италии. На это есть определенные причины.

О них, как узнал Главред, рассказал на своем YouTube-канале Канадский Марк блогер Маркиян. Он объяснил, в чем заключается такая особенность Канады.

видео дня

Почему в Канаде небольшое население

Территория Канады и вправду огромная, только вот большая ее часть не очень пригодна к жизни. На 80% территории страны очень сложно жить из-за холодного климата, который делает невозможным занятие сельским хозяйством.

"Поэтому в большинстве население (Канады - Главред) живет на границе с Соединенными Штатами Америки и занимается сельским хозяйством", - сказал блогер.

Где живет почти половина населения КанадыМаркиян отметил, что около 45% населения Канады проживает в так называемом "коридоре" между четырьмя городами: Торонто, Оттавой, Монреалем и Квебеком. При этом, этот "коридор" занимает менее 2% от общей территории страны.

Смотрите видео с объяснением блогера:

Читайте также:

О персоне: Канадский Марк Канадский Марк - украинский блогер Маркиян, родом из Львова. Проживает в Канаде и делает видео на различные темы касающиеся жизни за рубежом. На его канал на YouTube подписались более 200 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред