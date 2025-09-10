Не просто для красоты: зачем на батоне хлеба делают надрезы

Правильный ответ знают единицы.

Маленькая хитрость производителей хлебобулочных изделий / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда на батоне начали делать насечки

Что означают надрезы на хлебе

Пожалуй, в каждом супермаркете или небольшом магазине можно найти хлеб и батоны с несколькими надрезами сверху. Мы покупаем хлебобулочные изделия чуть ли не каждый день, однако мало кто задумывался над тем, зачем на батоне делают надрезы. Главред со ссылкой на Радио Трек выяснил, что насечки на хлебе делают не просто так.

Когда начали делать надрезы на хлебе

Существует версия, что насечки на батонах появились во время Второй мировой войны. Оказывается, в 20 веке люди нередко ссорились из-за куска хлеба, а именно надрезы помогали поделить батон ровно - по "линии", чтобы никто не чувствовал себя обделенным. Однако, некоторые историки убеждены, что это скорее печальная легенда, чем доказанный факт.

Зачем делают насечки на батоне в 21 веке

Некоторые предполагают, что надрезы на хлебобулочных изделиях делают для того, чтобы батон лучше и быстрее пропекался.

Считается, что надрезы нужны, чтобы корочка не трескалась во время выпекания, а хлеб поднимался равномерно. Однако профессиональные пекари отрицают такое предположение. Они уверяют, что при правильно замешанном тесте батон и без насечек будет выглядеть привлекательно.

Существует еще один миф о надрезах на хлебе. В частности, некоторые думают, что насечки на батоне служат для выхода углекислого газа, который образуется при брожении теста. А вот во время выпекания благодаря надрезам он, якобы, так выходит. Но это лишь миф. Углекислый газ при выпечке легко просачивается через микроскопические поры в тесте.

На самом деле надрезы на батонах выполняют лишь эстетическую функцию. Линии сверху на батонах служат своеобразной "меткой". В частности, производители делают надрезы для того, чтобы потребители могли быстро найти тот вид батона, который они хотят приобрести.

У батона традиционно делают пять насечек, а у буханки - только одну.

Что такое хлеб? Хлеб - хлебобулочное изделие, которое получают путем выпекания теста (состоящего как минимум из муки и воды), разрыхленного дрожжами или закваской, сообщает "Википедия".

