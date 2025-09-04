РФ нанесла убийственный удар на Черниговщине - ракета попала по гражданским

Россияне ударили ракетой по сотрудникам гуманитарной миссии в Черниговской области.

Россия нанесла удар по гуманитарной миссии по разминированию / Коллаж: Главред, фото: Черниговская МВА, УНИАН

Что известно:

РФ нанесла ракетный удар по гуманитарной миссии по разминированию в Черниговской области

Погибли два человека, еще трое получили ранения

Пострадали сотрудники гуманитарной миссии "Датский совет по делам беженцев"

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по гуманитарной миссии, которая занималась разминированием территории в Черниговской области. В результате атаки два человека погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Сначала Брижинский сообщил о взрывах в черте города. По его словам, ракета попала на территории предприятия. Позже он уточнил, что удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка.

"Ракетный удар был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые проводили работы по разминированию местности", - рассказал он.

Впоследствии Брижинский подтвердил, что из-за вражеского удара погибли два человека, еще три получили ранения. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус уточнил, что речь идет о работниках гуманитарной миссии "Датский совет по делам беженцев". Удар произошел днем на территории Киселевской общины.

"Убийственный российский удар по гражданским... Сначала россияне засорили область взрывчаткой и минами. Сейчас убивают людей, гражданских, которые рискуя жизнью очищают нашу землю от последствий российского вторжения", - подчеркнул Чаус.

Откуда и какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Какой запас ракет в России

Экономист, член Совета НБУ в 2019-2021 годах Виталий Шапран считает, что запас у России сохраняется до конца года.

"Запас у них есть до конца года. Они считают, что наделали достаточно ракет и так далее. Но меняется интенсивность боевых действий, и есть определенная слаженная работа нашего ГУР, СБУ и других подразделений, которые регулярно проводят операции. Вот, например, в Крыму было обезврежено 4-5 военных самолетов. И вы понимаете, что даже их ракетные атаки - это ежедневный "минус" из баланса. Это же не просто ракета или шахед вылетает", - пояснил эксперт.

В то же время, как отметил Шапран, пополнение запасов осложняется действием санкций. Запрещенные компоненты для производства вынуждены завозить в обход ограничений, что делает производство дороже и медленнее.

Атака РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 3 сентября Россия совершила новую масштабную атаку по территории Украины. В Кировоградской области дроны-камикадзе ударили по городу Знаменка. В результате атаки пострадали пять человек, повреждены жилые дома, часть жителей осталась без света.

Массированному удару подверглась и Киевская область. В Вышгороде обломки сбитого беспилотника упали возле жилых домов и вызвали пожар.

По данным Воздушных сил, той ночью Россия применила против Украины 502 ударных беспилотника Shahed и дроны-имитаторы различных типов, а также выпустила 16 крылатых ракет "Калибр" и 8 ракет Х-101.

О персоне: Вячеслав Чаус Вячеслав Анатольевич Чаус (24 августа 1977, Чернигов, Украинская ССР, СССР) - украинский общественно-политический деятель. Председатель Черниговской ОГА с 4 августа 2021 года.

