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Убили мужа и собаку, а потом изнасиловали: украинка не стала молчать о зверствах российских солдат

30 марта 2022, 11:22

Ей чудом удалось сбежать вместе с 4-летним сыном.

российские военные, десантники
Украинка не стала молчать о зверствах российских солдат / Фото Reuters

В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья (ненастоящее имя) рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты.

Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку, призналась женщина в интервью изданию The Times.

Российские военные пришли в дом к Наталье 9 марта. По ее словам, командир части, представившийся Михаилом Романовым, был пьян и разбил ее автомобиль, чтобы она не смогла сбежать. Когда наступила ночь, женщина услышала один выстрел и затем увидела тело своего 35-летнего мужа Андрея, который лежал на земле возле ворот.

"Парень помоложе приставил пистолет к моей голове и сказал: "Я застрелил твоего мужа, потому что он нацист", — рассказала Наталья.

"Тебе лучше заткнуться"

По словам женщины, в этот момент ее 4-летний сын Алексей (псевдоним) прятался в котельной. Солдат, застреливший ее мужа, сказал ей: "Тебе лучше заткнуться, иначе я возьму твоего ребенка и покажу ему мозги его матери, разбросанные по всему дому".

"Он сказал мне раздеться. Потом они оба изнасиловали меня по очереди. Им было все равно, что мой сын плачет в котельной. Они все время держали пистолет у моей головы и издевались надо мной, говоря: "Как ты думаешь, она со**т? Убить ее или оставить в живых?" – рассказала Наталья.

Читайте такжеВраг убивает, насилует и мародерит: в ГСЧС назвали самый сложный регион в УкраинеПосле случившегося 4-летний сын Натальи был парализован страхом и отказывался идти.

"Были настолько пьяны, что едва стояли на ногах"

Российские оккупанты вернулись примерно через 20 минут, чтобы снова изнасиловать женщину. По ее словам, солдаты "были настолько пьяны, что едва стояли на ногах".

"В конце концов они оба заснули в креслах. Я прокралась в котельную и сказала сыну, что нам нужно бежать очень быстро, иначе нас застрелят. Пока я открывала ворота, мой сын стоял рядом с телом отца, но было темно… Он не понял, что это его отец", — сообщила Наталья.

Читайте также"Насиловал мою дочь всю ночь": украинка из села под Харьковом рассказала про зверства оккупантовВ результате Наталье с сыном удалось сбежать и сейчас они находятся у родственников в Тернополе. Женщина до сих пор не рассказала 4-летнему Алексею об его отце.

"Он многого не понимает… Здесь, на детской площадке, он подходит к людям и говорит, что нам пришлось покинуть наш дом, потому что была война и в доме были бандиты, а папа остался. Он не знает, что его отец мертв", — сказала она.

Кроме того, по словам женщины, она не может похоронить своего мужа, так как их село до сих пор оккупировано врагами.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

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