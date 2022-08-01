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Успешное контрнаступление на Херсонщине: ВСУ взяли в плен 11 оккупантов, среди них прапорщик и офицер

1 августа 2022, 13:55

Также украинским защитникам удалось уничтожить вражескую БМП, 20 оккупантов ликвидированы или ранены.

Херсонская область, Херсон, войска РФ
ВСУ взяли в плен 11 российских оккупантов на Херсонщине / коллаж Людмила Денисова, Reuters

На Херсонщине украинские морские пехотинцы разгромили позиции российских оккупантов и взяли в плен 11 вражеских военных. Об этом сообщают ВМС ВСУ.

Захватить вражеских бойцов в плен удалось во время успешного контрнаступления.

Среди пленных оказался 1 российский офицер, 1 прапорщик и 9 оккупантов, которых мобилизовали из "ДНР".

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Так, в результате успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении, украинские воины захватили в плен 11 военнослужащих российских оккупационных войск ... Оккупантам, попавшим в плен, повезло, ведь Украина придерживается норм международного права. Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы", - говорится в сообщении.

Также украинским защитникам удалось уничтожить вражескую БМП, 20 оккупантов ликвидированы или ранены. Бойцы ВСУ крушили позиции оккупантов из артиллерии.

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Как сообщал Главред, Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из воинских частей специального назначения.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

Другие новости:

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