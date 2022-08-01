Авиация ВСУ уничтожила эшелон с живой силой и два опорных пункты оккупантов

Украинская авиация разгромила два опорных пункта и эшелон военной техники оккупантов
В Херсонской области украинская авиация нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного, а ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесен удар по станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки.
Об этом сообщило оперативное командование (ОК) "Пивдень".
"Также получено подтверждение о попадании по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Брилевка. Потери доразведываются", - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее стало известно о катастрофических потерях личного состава 810-й бригады морской пехоты ЧФ России, которая участвует в вооруженной агрессии против Украины.
Читайте такжеАрмии РФ нужно бежать из Крыма, пока Керченский мост еще не уничтожен – АрестовичГУР Минобороны Украины приводит свою оценку таких потерь. По их данным, порядка 300 оккупантов-морпехов было ликвидировано во время этих боевых действий.
Также сообщалось, украинские военные разгромили в Херсонской области целую роту оккупантов, только прибывшую туда из российского Иваново. Захватчиков передислоцировали на оккупированную Херсонщину на этой неделе, но их сразу накрыла огнем украинская артиллерия.
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