Уничтожили с командиром: ВСУ разгромили целую роту оккупантов, которая только прибыла на Херсонщину

ВСУ разгромили целую роту оккупантов, которая только прибыла на Херсонщину/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Украинские военные разгромили в Херсонской области целую роту оккупантов, только прибывшую туда из российского Иваново.

Захватчиков передислоцировали на оккупированную Херсонщину на этой неделе, но их сразу накрыла огнем украинская артиллерия. Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

После такой "горячей встречи" новоприбывших российских военных сразу стало меньше – в результате обстрела погибли восемь оккупантов, в том числе и командир роты. Еще более 14 получили ранения.

По информации журналиста, рота оккупантов была уничтожена 26 июля. Он отмечает, что она входила в состав 98 воздушно-десантной дивизии (в/ч 65451, Иваново).

При этом, по словам Цимбалюка, российское командование не успевает компенсировать потери среди личного состава, которые захватчики несут на Херсонщине.

"Несмотря на очевидную опасность быть отрезанными на правом берегу Днепра, командование ВС РФ продолжает перебрасывать людей и технику в Херсонскую и Николаевскую области с других направлений. Однако потери среди личного состава в этом регионе растут быстрее, чем успевают доставлять новые силы (в связи с разрушением Антоновского моста перемещение затруднено)", – отметил журналист.

Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на воскресенье, 31 июля, массированно обстреляли Николаев. Обстрел происходил, в частности, и с применением кассетных снарядов. Мэр города отмечает, что эта атака была сильнейшей за всё время. В результате был разрушен ряд объектов и повреждены жилые дома.

Позже стало известно, что из-за массированного обстрела Николаева оккупантами погиб известный бизнесмен, владелец самой крупной зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена.

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