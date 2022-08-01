Оккупанты атаковали Николаев: в нескольких районах города прогремели мощные взрывы

Оккупанты снова атаковали Николаев/ pixabay.com УНИАН

Российские захватчики в ночь на понедельник, 1 августа, снова обстреляли Николаев.

Во время воздушной тревоги, которая была объявлена в 01:36, прогремели мощные взрывы в разных районах города. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в Telegram-канале.

"Николаев снова под атакой. В разных районах городах прогремели мощные взрывы", – написал он.

Также он обратился к местным жителям и призвал их до окончания воздушной тревоги держаться подальше от окон и не игнорировать правила безопасности.

Обстрел Николаева/ скрин

Детальной информации о том, где именно произошли взрывы и какие они имели последствия, пока не сообщалось.

Раніше повідомлялося, що окупанти у ніч на неділю, 31 липня, массированно обстреляли Николаев. Обстрел происходил, в частности, и с применением кассетных снарядов. Мэр города отмечает, что эта атака была сильнейшей за всё время. В результате нее был разрушен ряд объектов и повреждены жилые дома.

Позже стало известно, что из-за массированного обстрела Николаева оккупантами погиб известный бизнесмен, владелец самой крупной зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена.

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