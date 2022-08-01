Британия вскоре передаст Украине несколько военных кораблей – Пристайко

Вадим Пристайко / скриншот

Великобритания вскоре предоставит Украине несколько военных кораблей. ВСУ уже проходят соответствующие учения.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в комментарии "Суспильному" рассказал, что посетил военный морской корабль, который в ближайшее время будет передан Украине.

"На нем уже сейчас проходят учения наши военные. Они управляют кораблем, они управляют оружием. Таких кораблей будет несколько", - отметил дипломат.

Пристайко напомнил, что после начала полномасштабной войны в Украине Турция полностью закрыла проливы в Черном море для военных кораблей.

Читайте такжеТреть имущества СССР за рубежом – вернуть Украине: Киев поставил России резкое условие"Наши приоритеты сдвинулись. Нам сейчас нужны противоминные корабли. 2 – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении Военных морских сил Ее Величества", – отметил посол.

По его словам, эти корабли переделают, обновят и добавят специальное оборудование, необходимое Украине.

"Но это не только 2 корабля. У них есть больше того же класса. И на имеющихся кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры и моряки", – подытожил посол.

Читайте также"Очень страшно": моряк с крейсера "Москва" рассказал, что происходило на корабле в момент крушенияНапомним, ранее военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что если Украина получит ракеты Harpoon с дальностью пуска до 300 километров, ВСУ удастся если не уничтожить Черноморский флот, то отогнать российские корабли от своих берегов.

Уже сейчас, когда у нашей армии есть американские ракеты, способные бить на 120 километров, военные корабли прячутся на южном берегу оккупированного Крыма. При появлении ракет еще большей дальности флот Москвы вынужден будет отойти в район Новороссийска.

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