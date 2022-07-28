Украина с ракетами Harpoon на 300 км может если не уничтожить, то отогнать корабли ЧФ РФ – Селезнев

Благодаря ракетам Harpoon с дальностью удара до 120 км, корабли Черноморского флота РФ уже прячутся в Крыму - эксперт / Коллаж Википедия, Минобороны Украины

Если Украина получит ракеты Harpoon с дальностью пуска до 300 километров, ВСУ удастся если не уничтожить Черноморский флот, то отогнать российские корабли от своих берегов. Уже сейчас, когда у нашей армии есть американские ракеты, способные бить на 120 километров, военные корабли прячутся на южном берегу оккупированного Крыма. При появлении ракет еще большей дальности флот Москвы вынужден будет отойти в район Новороссийска. Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Россия понимает только язык силы. Если Киеву удастся получить дальнобойные ракеты Harpoon с дальностью удара до 300 километров, корабли российского Черноморского флота, которые уже сейчас прячутся в оккупированном Крыму, вынуждены будут отойти в район Новороссийска.

Читайте такжеУкраина готовится потопить Черноморский флот РФ западным оружием – The Times"Наличие ракет, способных работать на расстоянии до 300 километров, в первую очередь, обеспечит нам отсутствие кораблей Черноморского флота РФ. Уже сейчас они, зная, что у нас есть ракеты класса Harpoon, которые могут работать на расстоянии 120 километров, прячутся в районе севастопольского мыса Фиолент. И даже южнее, в районе мыса Сарыч – это район Форос, на южном берегу Крыма. А при наличии ракет Harpoon, способных работать на расстоянии до 300 км, они будут вынуждены разместить свой флот в районе Новороссийска", - объяснил эксперт.

По его словам, несмотря на тот факт, что многие боевые корабли и катера Военно-морских сил были уничтожены на первом этапе полномасштабной войны России против Украины, при помощи ракет Harpoon и Нептун у ВСУ может появиться возможность если не уничтожить российские корабли, то нейтрализовать угрозу Черноморского флота.

"С помощью ракет – да, безусловно. Синергия работы беспилотных летательных аппаратов, которые способны мониторить обстановку и давать целеуказание для этих ракет, должна работать. Она способна если не уничтожить физически все российские боевые корабли, то создать условия, чтобы корабли прятались в бухтах и не смогли нас охватить. В городах Сочи, Новороссийске, Анапе, возможно, где-то там спрячутся, или же в бухтах Балаклавы или Севастополя. И то, если речь идет о бухтах Севастополя, не факт, что они найдут те самые природные укрытия, где российские корабли смогут спрятаться от наших ракет", - подчеркнул Владислав Селезнев.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев также рассказал, что армии Украины по итогу удастся достичь своей стратегической цели – освобождения оккупированных Херсона, Донбасса и Крыма. По его словам, украинское государство и народ при поддержке Запада четко демонстрируют готовность вернуть свои земли.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский ранее заявил Главреду о том, что постепенное продвижение ВСУ на Херсонской области может подвести войска к позициям, позволяющим нанести удар по Черноморскому флоту РФ. По мнению эксперта, если армия Украины сокрушит российский флот, Москва потеряет половину своих возможностей для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Другие новости: