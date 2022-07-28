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Украину ждет победа над Россией и освобождение Херсона с Донбассом и Крымом – военный эксперт

28 июля 2022, 11:25

Украина вместе с народом и союзниками на Западе демонстрирует четкое намерение освободить свою землю от врага, считает Владислав Селезнев.

Крым Херсон
Сложно рассуждать о сроках освобождения Херсона, однако планы ВСУ приведут к деоккупации украинских территорий - Селезнев / Коллаж УНИАН, Суспільне

Армия Украины достигает результатов на поле боя с войсками России. Вопрос освобождения Херсона зависит от многих факторов, которые будут влиять на военную ситуацию. Однако в итоге поставленных целей удастся достигнуть – ВСУ освободят оккупированные Херсон, Донбасс и Крым. Украинское государство, народ и западные союзники показывают свое твердое намерение вернуть территории под контроль Киева и обеспечить победу в войне с Россией. Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что рассуждая о сроках контрнаступления, следует вспомнить о словах руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Он утверждал, что уже в августе произойдет перелом на войне и украинская армия перейдет в наступление. Выводы разведчика базируются на том, что ВСУ будут получать оружие от Запада в нужном количестве.

Читайте такжеУкраине придется воевать до тех пор, пока Россия не распадется – СунгуровскийПо словам Селезнева, сейчас информации относительно объемов полученных вооружений мало, однако результаты поставок мы уже видим – дальнобойная артиллерия работает, идет уничтожение военных объектов врага.

"Мы видим, что в последнее время крайне мало информации об объемах, поставках вооружений и техники от наших западных партнеров. Крайне мало. С одной стороны это хорошая история почему, потому что России сложно отслеживать в Украине логистические маршруты поставок вооружений, а с другой стороны – крайне непросто прогнозировать, когда не знаешь, что именно, когда и в каких количествах получит Украина. Однако когда видишь работу тех же РСЗО класса HIMARS, по результатам можно последовательно понять ситуацию. И если недавно весь мир, и Украина в том числе, считали, что работают только 4 единицы HIMARS, то теперь же оказалось, что машин у нас 16. И они на разных участков фронта выполняют свою работу по уничтожению российских военных объектов", - отметил эксперт.

Как полагает Селезнев, освобождение Херсона зависит от многих факторов, поэтому сроки спрогнозировать крайне сложно. Однако есть уверенность в том, что стратегия украинской армии сработает, и Украина освободит все свои территории, которые оккупировала Россия.

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"Поэтому будет ли это сентябрь, либо более поздний период, либо вообще произойдет определенная заморозка конфликта… Очень сложно прогнозировать, крайне много факторов могут влиять на освобождение Херсона от российских оккупантов. Но стратегически это процесс будет реализован и доведен до логического завершения – деоккупации Херсона. В дальнейшем состоится освобождение Луганска, Донецка, Симферополя и Севастополя", - полагает бывший спикер Генштаба ВСУ.

Также он добавил, что ключевыми факторами, которые должны предопределить победу Украины на войне с Россией, являются политическая воля руководства страны, готовность народа идти на жертвы и поддержка со стороны коллективного Запада.

"Для меня это очевидно. Это подтверждают мотивация высшего политического руководства нашей страны, поддержка стран коллективного Запада и готовность украинского народа идти на потери и жертвы ради освобождения нашей земли от врага. Все эти факторы, вне зависимости даже от пунктов реализации этого вопроса, поспособствуют тому, что Украина в этой войне победит, и наша земля будет освобождена", - подчеркнул Владислав Селезнев.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что войска Украины смогут зайти в Крым после освобождения Херсонской области. По его словам, сейчас на территории АР не так много войск оккупантов, но для достижения успеха нужно приложить серьезные усилия. Согласно прогнозу Жданова, после деоккупации Херсона ВСУ разделятся: часть пойдет на восток страны, а другая – на Крымский полуостров.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что у Украины есть возможность и настрой для возвращения Крыма. По его словам, бойцы ВСУ, которые сражаются на поле боя с войсками России, намерены вернуть оккупированный полуостров без всяких разговоров. Как утверждает эксперт, если украинской армии удастся прорвать российскую оборону, то со вторыми эшелонами войск РФ проблем уже не будет.

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ВСУ новости Херсона Владислав Селезнев новости Крыма новости Донбасса война России и Украины
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