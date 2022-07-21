"Войска там немного": ВСУ смогут зайти в Крым после освобождения Херсонщины - Жданов

Украинские военные смогут зайти в Крым после освобождения Херсонщины / коллаж Reuters, wikimedia commons

Украинские военные смогут зайти в аннексированный Крым после того, как освободят Херсонскую область от российских оккупантов. Максимум за месяц в этом регионе будут заметны прояснения в контрнаступлении ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он добавил, что на территории полуострова не так много российского войска. Однако украинских сил необходимо много, чтобы это провернуть. Вероятно, после освобождения Херсона, часть украинских солдат пойдет на восток, другая часть - на полуостров.

"Там действительно сегодня мотострелковых и танковых подразделений очень мало, в основном ремонтно-восстановительные, ПВО, береговой охраны, силы Черноморского флота. Количество войск не такое уж и большое. Но если нам делить группировки на два направления, а его придется делить (часть сил заходит в Крыму, часть сил должна будет сдерживать натиск российских войск из Донецкой области), там же прямая граница с Ростовской области, у них есть подпитка. Единственное, там нет железной дороги, им будет очень тяжело. От Мариуполя пешком, а дальше, если она еще цела - тогда можно по железной дороге перебрасываться, хотя легче перебросить войска своим ходом", - рассказал Олег Жданов.

Он убежден, что Крым необходимо начинать освобождать сразу, как только появляется такая возможность. Таким образом украинские военные смогут перекрыть снабжение войск.

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Освобождение Крыма

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что украинским военным нужно начинать бить по базам российских оккупантов в Крыму ведь именно там находится большая часть оружия, которое впоследствии оказывается на фронте. Он считает, что Путин не решится применить ядерное оружие в ответ на подобное.

Ранее бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.

В свою очередь бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что Россия может применить ядерное оружие если с Крымским мостом что-то случится.

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