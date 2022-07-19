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ВСУ "перемелют" базы РФ в Крыму: эксперт назвал главные цели для HIMARS

19 июля 2022, 16:54

Задача HIMARS уничтожать ПВО противника, которое сейчас не дает возможность работать украинской авиации

HIMARS
ВСУ могут применить HIMARS для освобождения Крыма / Фото DVIDSHUB Flickr

Для эффективной работы Вооруженных сил Украины по деоккупации Херсонской области могут наноситься удары по базам рашистов в захваченном РФ Крыму.

Как заявил военный эксперт Михаил Самусь в эфире 1+1, ВСУ смогут уничтожать российскую систему ПВО и предоставить возможность работать авиации.

Он напомнил, что по международному праву Крым — это украинская территория.

"И если начнется наступление на Херсонском направлении, то рано или поздно у нас к Крыму будет и 80, и 120 километров. Тогда мы будем наносить удары по Крыму для того, чтобы уничтожать там средства ПВО, потому что задача HIMARS уничтожать ПВО противника, которое сейчас не дает возможность работать украинской авиации. А во время наступления авиация очень важна, а поэтому мы будем ее использовать", — добавил Самусь.

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Напомним, ранее бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.

В свою очередь бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что Россия может применить ядерное оружие, если с Крымским мостом что-то случится.

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