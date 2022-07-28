ВСУ зайдут в Крым, никакой дипломатии не будет – бывший спикер Генштаба Селезнев

Украина будет возвращать Крым военным путем, для это понадобится артиллерия - Селезнев / Коллаж УНИАН

Ситуация на поле боя в Херсонской области постепенно меняется в пользу сил обороны Украины. Войска успешно ведут тактические контрнаступательные действия, оттесняя российскую армию с временно захваченных позиций. Продвижению помогает применение ВСУ дальнобойной артиллерии, предоставленной Западом.

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах, военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Главреду рассказал о возможности освобождения Херсона, военной деоккупации Крыма, угрозе контрнаступлению армии Украины на юге со стороны Беларуси, дальнобойных ракетах Harpoon для удара по Черноморскому флоту и проблемах россиян на острове Змеиный.

В фокусе внимания общества ситуация на юге страны. Британская разведка заявила, что войска РФ готовятся к контрнаступлению ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Как вы оцениваете обстановку на южном фронте?

Среди разведок мира, британская разведка является одной из наиболее профессиональных. Самый главный аспект, который я выделяю для себя, она не заполитизирована. Там нет такого шлейфа оценок с оттенком политики и политических акцентов, когда оцениваются те или иные события. В том числе, и в рамках российско-украинского конфликта. Если британцы заявляют, что силы обороны Украины готовятся к контрнаступлению, у них есть на то все основания.

Мы не видим заявления от Генерального штаба ВСУ, которое подтверждало бы эту информацию, однако там такие сведения и не опровергают. В то же время украинские военные активно работают по основным инфраструктурным объектам на юге нашей страны. Речь идет об Антоновском мосте, эстакаде через реку Ингулец и мосте в районе дамбы Новая Каховка. Идет боевая работа с использованием дорогих ракетных систем залпового огня HIMARS.

На важности и приоритет таких целей для армии Украины указывает ее готовность использовать дорогостоящее вооружение для того, чтобы разрушать данные инфраструктурные объекты. Целью является ослабление возможностей российской логистики.

Как мы прекрасно понимаем, группировка российских войск, которая действует на правом берегу Днепра в нижнем его течении, крайне зависима от системности и пропускной способности тех самых инженерных сооружений и транспортной инфраструктуры. Мы наблюдаем, что сейчас россияне параллельно стали строить баревки, которые украинская артиллерия и РСЗО также разрушают для того, чтобы создать проблемы для логистических поставок российской армии, действующей на этом участке российско-украинского конфликта.

Кстати, прозвучала интересная ремарка относительно того, почему наши силы обороны не уничтожили железнодорожный мост через Днепр, который тоже называется Антоновский. Он расположен недалеко от автомобильного моста. Мне кажется, в первую очередь, основная причина состоит в том, что подобную задачу крайне непросто реализовать с технической точки зрения. В основе моста заложена фермовая конструкция. Достаточно сложно ракетой попасть в нее так, чтобы уничтожить железнодорожный пролет и нарушить коммуникацию.Читайте такжеЕсли Украина вернет себе Херсон, боевые действия будут прекращены - Олег Соскин

Возможно, в перспективе будут использованы какие-либо другие средства для реализации такой цели. Но пока украинские силы обороны работают в направлении размягчения основных сил противника. Что мы видим и на сегодняшний день.

Фактически ВСУ не используют тактику, которой руководствуются россияне – массированные контрнаступательные действия с использованием большого количества состава, бронетехники, мощной поддержки артиллерии. Украина такой вариант не использует. Присутствует понимание того, что при такой ситуации потери наступающей стороны могут быть в 3-5 раз больше чем у стороны, которая защищается.

Жизнь каждого украинского военнослужащего является ценностью. Это понимаем не только мы, но и наши генералы, поэтому применяется иная тактика – ракетно-бомбовых артиллерийских ударов по базам, арсеналам, складам с вооружением российских оккупационных войск, уничтожение пунктов принятия решений и командных пунктов.

В общем, силы обороны Украины пытаются размягчить подразделения российской оккупационной армии и создать все предпосылки и условия, чтобы российские генералы оценили отсутствие перспектив в пребывании группировок на правом берегу Днепра и отвели свои войска, силы и средства на левый берег Днепра нижнего течения.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сказал, что Херсон может быть освобожден уже в сентябре. Насколько реален такой сценарий?

Вопрос освобождения, или не освобождения тех или иных территорий в рамках контрнаступательных действий наших сил обороны зависит от сочетания многих факторов.

Первый фактор – ритмичные и объемные поставки военно-технической помощи от наших западных партнеров. Если нет вооружений, не будет и боеприпасов к оружию. Следовательно, никакими силами и средствами никто не будет наступать. Вопрос очевидный.

Второй момент – какие силы, средства и ресурсы Российская Федерация могла бы задействовать на южном участке российско-украинского фронта – непосредственно на территориях Херсонской и Запорожской областей. Последние несколько дней мы слышим заявления от украинской и других разведок относительно того, что россияне начинают перебрасывать достаточно большое количество личного состава, бронетехники в направлении Херсона. На днях была информация о том, что около тысячи российских военнослужащих и оборонной техники перемещались через Мелитополь в Херсонском направлении.

Мы слышим заявления, что через временно оккупированный Крым идет перемещение вооружений, техники, состава, частей, подразделений российской армии, которые регулярно дислоцировались в Восточном военном округе. Это фактически Дальний Восток – Сахалин, Камчатка. Идет перемещение сил и средств. Тех немногих резервов, которые есть у россиян, чтобы усилить позиции российских оккупантов на юге нашей страны.Читайте такжеОсвобождение Херсона начнется в августе, а война может закончиться в 2023-м – генерал Маломуж

Кроме того, мы должны учитывать фактор Беларуси. Кто нам может дать гарантии, того, что если силы обороны Украины перейдут в наступление серьезного масштаба в рамках освобождения всего юга, войска Беларуси не начнут либо провокации, либо реальные агрессивные действия с пересечением белорусско-украинской границы для того, чтобы Генштаб ВСУ отреагировал и вынужден был перераспределить резервы. В частности, перебросить войска с южного на северное направление, дабы защитить территории Волынской, Житомирской и Киевской областей от врага.

Никто нам этого гарантировать не может. Определенно, в большей степени демонстративные действия ВС Беларуси, к слову, и направлены на то, чтобы армия Украины держала рядом с северными границами нашей страны большой комплект сил и средств. Вместо того чтобы эти силы были применены на иных, более важных участках фронта, будь то восточный фронт, или другие направления.

Если рассуждать о контрнаступлении, конкретных датах и сроках по освобождению Херсона, вы знаете, где-то 4-5 недель тому назад руководитель Главного управления разведки нашей страны, генерал Буданов, говорил, что в августе месяц Украина и весь мир увидят достаточно серьезные результаты боевой работы украинской армии. Она абсолютно четко продемонстрирует всему миру, что слом на российско-украинской войне произошел. И украинская армия переходит от этапа обороны к этапу контрнаступлению. Абсолютно уверен в том, что генерал основывал свои выводы на том, что Украина таки будет получать в товарных количествах вооружение и технику от своих западных партнеров.Читайте такжеС контрнаступлением Украине придется ждать до осени - военный эксперт Александр Мусиенко

Мы видим, что в последнее время крайне мало информации об объемах, поставках вооружений и техники от наших западных партнеров. Крайне мало. С одной стороны это хорошая история почему, потому что России сложно отслеживать в Украине логистические маршруты поставок вооружений, а с другой стороны – крайне непросто прогнозировать, когда не знаешь, что именно, когда и в каких количествах получит Украина. Однако когда видишь работу тех же РСЗО класса HIMARS, по результатам можно последовательно понять ситуацию. И если недавно весь мир, и Украина в том числе, считали, что работают только 4 единицы HIMARS, то теперь же оказалось, что машин у нас 16. И они на разных участков фронта выполняют свою работу по уничтожению российских военных объектов.

Поэтому будет ли это сентябрь, либо более поздний период, либо вообще произойдет определенная заморозка конфликта… Очень сложно прогнозировать, крайне много факторов могут влиять на освобождение Херсона от российских оккупантов. Но стратегически это процесс будет реализован и доведен до логического завершения – деоккупации Херсона. В дальнейшем состоится освобождение Луганска, Донецка, Симферополя и Севастополя.

Для меня это очевидно. Это подтверждают мотивация высшего политического руководства нашей страны, поддержка стран коллективного Запада и готовность украинского народа идти на потери и жертвы ради освобождения нашей земли от врага.

Все эти факторы, вне зависимости даже от пунктов реализации этого вопроса, поспособствуют тому, что Украина в этой войне победит, и наша земля будет освобождена.

Если ВСУ, предположим, удастся освободить Херсон, означает ли это, что армия Украины получит возможность для деоккупации Крыма?

Все чаще мы слышим от представителей высшего военно-политического руководства нашей страны, что Крым будет освобожден дипломатическим путем. Но первыми, кто зайдут на территорию Крыма, будут украинские военные.

Думаю, наши политики оценивают ситуацию с точки зрения того, что санкции приведут к эффекту, на который мы рассчитывали. Давление на военно-политическое руководство России возрастет, вследствие чего Москва будет вынуждена искать определенные компромиссы. И в поиске более рациональных и приемлемых условий сосуществования с остальными странами нашей планеты, она пойдет на достаточно болезненные для себя, но ожидаемые для Украины и всего мирового сообщества, компромиссы.

Впрочем, не думаю, что все так однозначно. Экономическая тенденция показывает, что цены на энергоносители растут, РФ худо-бедно приспосабливается к этим санкциям. Опыт таких стран, как Иран и Северная Корея, которые более десятка лет живут при ограничениях, демонстрируют, что даже в условиях тотальных санкций можно жить, и даже, в определенной степени, развиваться. Поэтому политико-дипломатический путь – не самый мощный аргумент для решения вопроса Крыма.Читайте такжеУкраине придется воевать до тех пор, пока Россия не распадется – Сунгуровский

Все же главный акцент будет сделан на действиях украинской армии. Здесь мы должны четко и абсолютно понимать, что с помощью одних только мотивации и желания, реализовать эту масштабную военную задачу невозможно. Нужна техника, в первую очередь – артиллерия. Реактивные системы залпового огня, которые позволят на расстоянии от 30 до 80 км выносить все базы, склады и арсеналы с российским вооружением, техникой и штабами. Только в таком случае мы получим возможность планомерно и успешно продвигаться к заявленной цели.

Украине отказывают в получении ракет ATACMS HIMARS с дальностью пуска 300 км. С чем это может быть связано? Запад опасается ядерного ответа России в случае операции по Крыму или якобы ударов ВСУ конкретно по территории РФ?

Полагаю, проблема в следующем. С 24 февраля мы слышали от господина Салливана (советник президента США по вопросам нацбезопасности, - ред.) и иных спикеров, его уровня и даже более высокопоставленных чиновников, слова приблизительно такого контекста, что это "невозможно", "не в рамках нашей политики", "мы на такие соглашения никогда не пойдем". Но тут работает золотое правило – никогда не говори никогда.

Причем еще в феврале-марте этого года мы даже не могли рассчитывать, что сможем получать современные средства ПРО, артиллерийские системы 155 калибра, иное вооружение – высокоточное, высокотехнологическое и крайне эффективное. Уже у нас есть и M270 MLRS, и РСЗО класса HIMARS, и дальнобойная артиллерия разных типов и на разных платформах, и "Богданы" и гаубицы Caesar, и немецкие самоходные артиллерийские установки, а также и всем нам хорошо известные "три топора" (гаубицы М-777, - ред.). Украине говорили, что Киеву не предоставят такое вооружение ни при каких условиях. Но мы военную технику уже получили.Читайте такжеВойна в Украине не затянется, потому что России хватит еще максимум на полгода – Владимир Огрызко

Начинается подготовка украинских специалистов для полетов на самолетах F-16 или их аналогах. Об этом, буквально два месяца назад, речи даже не шло, а западные политики заявляли, что это невозможно.

Думаю, в определенной степени это такая риторика и "серые долги". Но учитывая готовность высшего политического руководства продавливать поставки вооружения, которое необходимо Украине, все получится. Министр обороны по своему статусу военный чиновник, но иногда на уровне своей деятельности может быть волшебником. И у него это получается.

Как могла бы измениться ситуация на фронтах, если бы Украина действительно получила ракеты ATACMS?

Я бы в этом контексте говорил не только про ATACMS, но и о противокорабельных ракетах класса Harpoon. Объясню почему. Весь мир сейчас крайне озадачен решением вопроса по поставкам украинского зерна из портов, расположенных на юге Одесской области. Мы видели результаты провокаций, которые совершают российские летчики, российские моряки, используя комплексы воздушного и морского базирования по портовой инфраструктуре, откуда, по идее, должны это зерно вывозить.

Договориться с Россией таким образом, чтобы она держала слово, крайне сложно. Опыт коммуникаций между Украиной и Россией с 2014 года абсолютно четко подтверждает такой тезис.

Сработает слово силы. Это единственное, что Россия понимает. Наличие ракет, способных работать на расстоянии до 300 километров, в первую очередь, обеспечит нам отсутствие кораблей Черноморского флота РФ. Уже сейчас они, зная, что у нас есть ракеты класса Harpoon, которые могут работать на расстоянии 120 километров, прячутся в районе севастопольского мыса Фиолент. И даже южнее, в районе мыса Сарыч – это район Форос, на южном берегу Крыма. А при наличии ракет Harpoon, способных работать на расстоянии до 300 км, они будут вынуждены разместить свой флот в районе Новороссийска.Читайте такжеУкраина готовится потопить Черноморский флот РФ западным оружием – The Times

И это будет логичное подтверждение того самого тезиса – для того чтобы Черноморский флот прекратил свое пиратские преступные действия в северо-западной части Черного моря, у берегов Украины, у нас должно быть оружие, способное оторвать эти корабли от наших берегов на достаточное расстояние.

Пока их Калибры могут бить на расстоянии 2000 км, нам нужны противоракетные системы уровня NASAMS или тот же AMRAAM. Они позволят нам закрыть небо от вражеских ракет над стратегически важными объектами и областными центрами, такими как Запорожье или Одесса.

Что касается ракет ATACMS, я уверен, что цели, причем крайне важные, для них будут найдены.. В контексте того, что наши западные партнеры переживают, что мы будем работать этими ракетами по объектам РФ, в первую очередь, для этих ракет есть стратегически важные цели на территории Украины – в оккупированном Крыму, а также в Донецкой и Луганской областях. Следует отработать по этим целям, ведь ни у кого в мире среди вменяемых политиков нет сомнений, что Крым и Севастополь – это Украины. Значит, цели, которые находятся на этих территориях, являются абсолютно законными.

Далее мы абсолютно четко можем артикулировать заявления многих бывших военных чиновников и ныне действующих политиков как в Европе, так и в США. Они в один голос утверждают, что Россия, как страна-агрессор, не может быть никаким образом защищена от поражения стратегических военных объектов на своей территории, если с этих объектов наносятся ракетно-бомбовые удары. Тогда, когда эти центры являются логистическими пунктами, которые питают группировку войск, принимающих участие в так называемой "специальной военной операции".

Таким образом, военные цели на территории РФ, задействованные в мероприятиях так называемой "СВО", представляют собой легальные цели для ракет, которые будут запущены с территории Украины.

Черноморский флот РФ остается серьезной угрозой. Есть ли у армии Украины в обозримом будущем возможность реально его нейтрализовать?

Мы должны понимать, что плавсредств в Военно-морских силах Украины фактически нет. Многие корабли, боевые катера, были уничтожены на первом этапе масштабного российско-украинского противостояния.

Но вот ракетные комплексы, причем речь идет не только про Гарпуны и Нептуны (национальный ракетный комплекс), у нас есть. Эти реляции господина Конашенкова (спикер Минобороны РФ, - ред.), который раз за разом рассказывает, что все ракетные комплексы уничтожены высокоточным ударом российского оружия, не соответствует действительности.Читайте такжеЕсли ВСУ сокрушат Черноморский флот, РФ лишится половины сил для ударов по городам Украины – эксперт

Поэтому с помощью ракет – да, безусловно. Синергия работы беспилотных летательных аппаратов, которые способны мониторить обстановку и давать целеуказание для этих ракет, должна работать. Она способна если не уничтожить физически все российские боевые корабли, то создать условия, чтобы корабли прятались в бухтах и не смогли нас охватить. В городах Сочи, Новороссийске, Анапе, возможно, где-то там спрячутся, или же в бухтах Балаклавы или Севастополя. И то, если речь идет о бухтах Севастополя, не факт, что они найдут те самые природные укрытия, где российские корабли смогут спрятаться от наших ракет.

Может ли освобождение Херсона и Крыма привести к окончанию войны?

Война будет завершена только после того как последний российский солдат либо будет зарыт в землю в статусе 200-го, либо будет вынужден покинуть нашу землю. Иных вариантов для окончания войны нет.

Мы должны понимать, что эта война должна быть не только ради освобождения нашей земли от российских оккупантов, но и создания важных предпосылок. Когда в ближайшей, а может даже не в самой близкой перспективе, российская армия будет ослаблена до такой степени, что Россия не сможет угрожать – ни Украине, ни другим соседям, которым она угрожала в течение всей своей 30-летней современной истории.Читайте такжеМост в Херсоне трещит, высокоточные снаряды едут в Украину: сто и одна причина для истерики России

Конфликтов, как мы с вами знаем, было немало, причем начиная с захвата Приднестровья в 1992 году. К сожалению, один из них, самый активный, самый масштабный по потерям, по применению сил и средств, в настоящий момент на территории нашей страны.

Как вы считаете, следует ли ожидать серьезной борьбы за остров Змеиный? Россия ведь наверняка не отступит…

Пока у украинской армии есть на вооружении РСЗО класса HIMARS, есть прекрасная, практически в единственном экземпляре САУ Богдана, отличная система калибра 155 мм, а также в наличии не менее прекрасные Гарпуны, украинский остров Змеиный будет под контролем Украины.

Они не смогут технически выполнить задачу по высадке десанта, по его закреплению и удержанию на острове Змеиный. Нет таких технических возможностей. Они бы очень хотели это сделать, потому что тот, кто контролирует Змеиный, тот, соответственно, контролирует северо-западную часть Черного моря.

Есть ли перспективы завершения войны в ближайшем будущем?

Горячая фаза войны завершится при стечении определенных обстоятельств. Да, я помню заявление министра обороны Алексей Резникова, который говорил, что война может завершиться до конца года. Он основывал свои выводы на том, что якобы ресурс российской армии будет ограничен, а санкции начнут давать те самые результаты. Посмотрим.

Усиление активности дипломатического корпуса России показывает, что россияне ищут любые возможности коммуникации с Ираном, с Северной Кореей, и со странами Африканского континента. Я думаю, такие контакты можно объяснить тем, что Москва ищет любые поводы и возможности укрепить свой военный потенциал. Мы видим, насколько четко работает связка республики Беларусь и Российской Федерации. Сейчас с Беларуси идут эшелоны с боеприпасами. Вместо тех, которые уничтожили украинские ракетчики и артиллеристы. И как проводятся мероприятия демонстративного характера, которые оттягивают часть сил обороны Украины от более весомых направлений на фронте.Читайте такжеВойна в Украине будет долгой, уход Путина ничего не изменит - Илия Куса

Думаю, что ресурсы у российской армии пока еще есть. И устраивать шапкозакидательские настроения, говорить, что все скоро закончится, я бы не стал. Война из формата блиц-криг давно уже перешла в затяжную фазу. Контекст активных боевых действия, в котором задействовано большое количество вооружений и военной техники, остается.

Но чем дальше, тем больше на первый план выходит экономическое противостояние. Вопрос в том, какая страна справится с этими вызовами. Россия, которая только начала процесс перевода своей экономики на военные рельсы и действует аккуратно, дабы не нервировать свое общество. Либо же Украина, чья экономика во много существует благодаря финансовой поддержке стран коллективного Запада.

Думаю, история будет долгой. Зима ожидается крайне тяжелой. Безусловно, хочется верить. Но, скажем так, сочетание факторов, которые есть даже на сегодня, указывает на то, что если у нас сейчас есть какой-либо черный лебедь на территории РФ, рассуждать о стабилизации ситуации "под елочку" и переходе войны в какой-то степени в замороженный конфликт, не приходится. Ситуация осталась такой же сложной, с определенной динамикой и потерями.