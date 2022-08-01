'Нет БК - нет запала у войска': ВСУ мощно влупили вблизи Скадовска и уничтожили 3 склада оккупантов

ВСУ ударили по Скадовске и уничтожили три склада РФ с боеприпасами / Коллаж фото Википедия, Людмила Денисова

Украинские защитники мощно влупили по российским оккупантам в Скадовске на Херсонщине. Еще пылали четыре вражеских склада на юге Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она назвала удары по складам с боеприпасами одним из основных направлений работы ВСУ.

"Возле Скадовска было попадание и не только там. Еще четыре направления, в которые мы снова попали. Боекомплект пылал почти по всей оккупированной территории. Это одно из основных направлений нашей работы сейчас, потому что нет боекомплекта – нет внутреннего запала в войска, физического и морального",– сказала Наталья Гуменюк.

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Напомним, украинская авиация на Херсонщине обстреляла два опорных пункта врага в районах Александровки и Благодатного. Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ ударили по станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки.

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Украинские военные мастерски влупили по вражескому железнодорожному эшелону из более 40 вагонов. Снаряды из HIMARS прилетели прямо на оккупированную станцию Бриловка в Херсонской области. Вагонами из Крыма пытались привезти живую силу, военную технику и боеприпасы. В результате погибли около 80 оккупантов, еще 200 - ранены.

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