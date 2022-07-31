УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Авиация ВСУ бьет войска РФ на Херсонщине: под ударом опорные пункты, россияне несут потери

31 июля 2022, 19:41

Армия России на захваченных территориях проводит рокировку войск, подтягивает резервы и пытается избавиться от огневого контроля ВСУ.

Самолет ВСУ, Войска РФ
Авиация ВСУ ударила по опорным пунктам оккупантов в районах Белогоровки и Сухого Ставка / Коллаж Facebook/kpszsu, Reuters

Вооруженные силы Украины при помощи самолетов штурмовой авиации дважды ударили по опорным пунктам российских оккупационных войск в районах Белогорки и Сухого Ставка в Херсонской области. Потери врага уточняются. Оккупанты заняли рубежи обороны – они проводят рокировку сил, подтягивают свои резервы и ищут возможности уйти от огневого контроля украинской армии. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

В пресс-службе ОК Юг рассказали о том, что ВС ВСУ дважды ударили по опорным пунктам оккупантов РФ в районах Белогоровки и Сухого Ставка на Херсонщине. Враг понес потери.

Читайте такжеВойска РФ собрались удержать Херсон, но ВСУ с помощью HIMARS намерены устроить перелом – CNNКак рассказали в командовании, россияне заняли рубежи обороны. На захваченных территориях они работают над рокировкой своих подразделений, подтягивают резервные силы, ищут альтернативные пути логистики и пытаются уйти от огневого контроля украинских войск.

Кроме того, оккупанты совершили обстрелы Николаева.

"В течение ночи дважды обстрелян Николаев. Реактивными системами залпового огня "Смерч" и модифицированными снарядами усиленного разрушительного действия к зенитно-ракетным системам С-300. Разрушены здания трех учебных заведений, несколько частных и многоквартирных домов также разрушены и повреждены. Враг попал и по стадиону, и по многим другим социальным объектам, и по промышленной инфраструктуре. К сожалению, есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов. Данные уточняются", - подчеркнули в Оперативном командовании Юг.

Смотрите онлайн новости Херсона

Ситуация в Херсонской области

Силы обороны Украины 26 июля нанесли артиллерийские удары по Антоновскому мосту в захваченном Россией Херсоне. Эстакада повреждена, по ней больше нельзя перевозить тяжелые грузы.

30 июля в Оперативном командовании Юг рассказали, что ВСУ ударили и по Антоновскому железнодорожному мосту. Эстакаде также был нанесен урон, который не позволяет использовать ее для передвижения через Днепр.

В разведке Британии сообщали, что контрнаступление армии Украины на Херсонском направлении уже в разгаре. ВСУ используют дальнобойную артиллерию для нанесения ударов по стратегически важным для оккупантов объектам. Как полагают специалисты, Херсон уже практически изолирован от других захваченных территорий.

Другие новости:

ВСУ войска России Херсонская область война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:41

Авиация ВСУ бьет войска РФ на Херсонщине: под ударом опорные пункты, россияне несут потери

19:30

Оккупантам удалось продвинуться вперед возле Авдеевки - ГенштабВидео

18:56

ВСУ разгромили "элитную" бригаду РФ: 300 морпехов уничтожены, сотни отказались воеватьВидео

18:50

День подруги 2022: теплые поздравления, милые картинки и открытки

18:44

Украину накроют сильнейшие грозы: синоптики рассказали, где будем "плавать"Видео

Реклама
18:38

"РФ скрывает позор": Ермак объяснил, зачем оккупанты устроили теракт в СевастополеВидео

18:30

Люди в Крыму начинают понимать, что оккупированный полуостров может охватить война – ГУРВидео

18:16

Над югом Украины сгущается тьма: зачем Россия накапливает силымнение

17:47

Гороскоп на август 2022 для Весов: самые опасные и самые удачные дниВидео

17:38

В Херсоне подорвали авто с копами-предателями: "демилитаризация" попала на видеоВидео

17:25

Армии РФ нужно бежать из Крыма, пока Керченский мост еще не уничтожен – АрестовичВидео

17:09

ВСУ уничтожили эшелон оккупантов из более 40 вагонов с техникой, личным составом и боеприпасамиВидео

16:58

Подготовка удара на юге: оккупанты перебросили десантников для отправки на войнуВидео

16:42

Войска РФ не будут наступать на Одессу, но могут попытаться дойти до Николаева – ЖдановВидео

16:40

Гороскоп на август 2022 для Дев: помощь высших сил, тайный роман и подарокВидео

16:25

"Морячки – ряженые": оккупанты опозорились с празднованием Дня ВМФ в захваченном ХерсонеВидео

16:17

Был целью оккупантов: у Зеленского рассказали детали гибели Вадатурского в Николаеве

16:16

Теракт в Еленовке: Россия игнорирует требование Украины о передаче тел погибших - ВерещукВидео

16:13

Астролог назвал сроки, когда Украина освободит Донбасс, юг и КрымВидео

15:50

На Запорожчине надеются, что ВСУ освободят регион от РФ в ближайшее время или до конца года – ОВАВидео

Реклама
15:39

Прогремел мощный взрыв: нанесен удар по захваченному РФ аэродрому в МелитополеВидео

15:38

"Тиран лжет своему народу и миру": Стинг пылко поддержал Украину в войне с Россией

15:32

РФ попросит о переговорах, а через 9 лет нападет снова: неожиданный прогноз астрологаВидео

15:27

Стиль Путина выдержан: почему удар по штабу Черноморского флота был нужен самой Россиимнение

14:58

Отводят личный состав и технику: в разведке рассказали об отступлении РФ на ЗапорожьеВидео

14:46

США могут признать Россию государством-спонсором терроризма без поддержки ГосдепаВидео

14:39

ПВО РФ бессильна: ВСУ ответили на обвинения в ударе по штабу ЧФ в КрымуВидео

14:22

Уничтожили с командиром: ВСУ разгромили целую роту оккупантов, которая только прибыла на ХерсонщинуВидео

14:09

Приезжай в Мариуполь, Харьков: в Сети разругали "умотавшую" в США Наташу Корольову

14:03

"Чуть не падала прямо на сцене": Злата Огневич призналась о болезни, которая мучает ее многие годы

13:30

Это был не просто удар: у Зеленского назвали три главных доказательства кровавого теракта в ЕленовкеВидео

13:03

В ближайшее время РФ может пойти в наступление: под серьезной угрозой два города - АндрусивВидео

13:02

Стало известно, где Путин прячет свою любовницу КабаевуВидео

13:00

Гороскоп на завтра 1 августа 2022: Овнам – неожиданности, Львам – деньги, Стрельцам – опасность

12:40

Кацурина очаровала семейным фото с Дантесом и детьми

12:40

Как избавиться от запаха мусора в квартире: советы и рекомендации

12:04

Русские давят на Донбассе: атакуют авиацией и идут в танковые атакиВидео

11:56

Оккупант потерял сознание во время просмотра видео со зверской пыткой украинского военногоВидео

11:46

Экзамен по маскировке россияне не сдали: в СБУ показали, как защитники Украины уничтожают врага

11:01

Во время обстрела Николаева погиб украинский миллионер и владелец крупной компании Вадатурский – СМИВидео

Реклама
10:38

Подскочит ли еще курс доллара: эксперт пояснил, чего ждать от гривны в августе

10:18

Целая рота элитной дивизии армии РФ отказалась воевать в Украине – разведкаВидео

10:09

При каких обстоятельствах мобилизованного в ВСУ могут комиссовать - ответ эксперта

09:35

Украину накроют мощные грозы: десять областей "зальет"Видео

09:20

Барак с пленными взорвали изнутри: в Сети появились новые снимки места трагедии в ЕленовкеВидео

08:46

Россияне объявили об атаке ВСУ на штаб флота в Севастополе: Украина опровергает

08:45

Вражеский "Град", 2 склада и 33 оккупанта: авиация ВСУ "сократила популяцию" россиян на югеВидео

08:18

Когда россияне проигрываютмнение

08:10

Бросят силы на Бахмут и вокруг Донецка: в ISW раскрыли дальнейшие планы армии РФВидео

07:33

Николаев подвергся массированному обстрелу: разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома, есть погибшиеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять