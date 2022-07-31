Авиация ВСУ бьет войска РФ на Херсонщине: под ударом опорные пункты, россияне несут потери

Авиация ВСУ ударила по опорным пунктам оккупантов в районах Белогоровки и Сухого Ставка / Коллаж Facebook/kpszsu, Reuters

Вооруженные силы Украины при помощи самолетов штурмовой авиации дважды ударили по опорным пунктам российских оккупационных войск в районах Белогорки и Сухого Ставка в Херсонской области. Потери врага уточняются. Оккупанты заняли рубежи обороны – они проводят рокировку сил, подтягивают свои резервы и ищут возможности уйти от огневого контроля украинской армии. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

В пресс-службе ОК Юг рассказали о том, что ВС ВСУ дважды ударили по опорным пунктам оккупантов РФ в районах Белогоровки и Сухого Ставка на Херсонщине. Враг понес потери.

Читайте такжеВойска РФ собрались удержать Херсон, но ВСУ с помощью HIMARS намерены устроить перелом – CNNКак рассказали в командовании, россияне заняли рубежи обороны. На захваченных территориях они работают над рокировкой своих подразделений, подтягивают резервные силы, ищут альтернативные пути логистики и пытаются уйти от огневого контроля украинских войск.

Кроме того, оккупанты совершили обстрелы Николаева.

"В течение ночи дважды обстрелян Николаев. Реактивными системами залпового огня "Смерч" и модифицированными снарядами усиленного разрушительного действия к зенитно-ракетным системам С-300. Разрушены здания трех учебных заведений, несколько частных и многоквартирных домов также разрушены и повреждены. Враг попал и по стадиону, и по многим другим социальным объектам, и по промышленной инфраструктуре. К сожалению, есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов. Данные уточняются", - подчеркнули в Оперативном командовании Юг.

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Ситуация в Херсонской области

Силы обороны Украины 26 июля нанесли артиллерийские удары по Антоновскому мосту в захваченном Россией Херсоне. Эстакада повреждена, по ней больше нельзя перевозить тяжелые грузы.

30 июля в Оперативном командовании Юг рассказали, что ВСУ ударили и по Антоновскому железнодорожному мосту. Эстакаде также был нанесен урон, который не позволяет использовать ее для передвижения через Днепр.

В разведке Британии сообщали, что контрнаступление армии Украины на Херсонском направлении уже в разгаре. ВСУ используют дальнобойную артиллерию для нанесения ударов по стратегически важным для оккупантов объектам. Как полагают специалисты, Херсон уже практически изолирован от других захваченных территорий.

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