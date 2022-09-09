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ВСУ взяли в плен российского генерал-полковника, который командовал группировкой Запад - журналист

9 сентября 2022, 07:43

Взятый в плен на Харьковщине "подполковник" оказался генерал-полковником Андреем Сычевым, командующим группировкой Запад. об этом сообщил Роман Бочкала.

Пленный российский офицер
Пленный российский офицер якобы оказался генерал-полковником Андреем Сычевым / Фото t.me/bochkala_war

Несколько дней назад в Сети появилось видео с офицером российской армии, которого взяли в плен защитники Украины во время контрнаступательной операции в Харьковской области. Сообщалось, что пленный - это российский подполковник, командовавший спецподразделением на Харьковщине.

Тогда журналист Андрей Цаплиенко в Telegram-канале писал, что украинским защитникам удалось частично уничтожить, а частично взять в плен военных из подразделения Самарского СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования). В число пленных попал подполковник армии РФ и несколько более мелких российских военных.

Российский
Российский "подполковник" попал в плен / Скриншот видео Telegram

Видео дня

9 сентября журналист Роман Бочкала сообщил, что взятый в плен "подполковник" оказался генерал-полковником Андреем Сычевым, командующим группировкой Запад.

"Инфа от Тома Купера (австрийский военный аналитик, - ред.) … Командующий пропал…", - добавил Бочкала.

Скриншот

Ситуация в Харьковской области

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что город Балаклея Харьковской области освобожден бойцами Вооруженных сил Украины от российских оккупантов. Глава государства опубликовал видео поднятия флага Украины над освобожденной Балаклеей.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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