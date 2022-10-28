Хором кричат 'Слава Украине!': в плен ВСУ сдались сразу 12 'чмобиков'

Большинство пленных – это мобилизованные из Белгородской области РФ, еще двое – из Липецка и Владимира
Российские оккупанты настолько боятся мощи Вооруженных сил Украины, что уже добровольно сдаются в плен. Захватчики делают правильный выбор, ведь это единственный шанс для них остаться в живых и не отправиться домой "грузом 200".
Так, в Луганской области десантникам 25-й отдельной воздушно-десантной бригады сдались в плен сразу 12 российских военнослужащих. Большинство пленных – это мобилизованные из Белгородской области РФ, еще двое – из Липецка и Владимира.
Видео с пленными оккупантами обнародовал Telegram-канал СтратКом ВСУ. На видео видно, как пленные хором кричат: "Слава Украине! Путин - п**рас".
Напомним, недавно группа мобилизованных из РФ, которых бросили на фронт в Херсонской области, убили своего командира, который мешал им сдаться в плен бойцам Вооруженных сил Украины. По данным украинской разведки, почти все "чмобики", которые сдались в плен ВСУ, не имели патронов. Их просто перебросили на фронт, пообещав предоставить боекомплект в ближайшее время.
Также сообщалось, что бойцы ВСУ ликвидировали российского оккупанта Натана Касаткина. Он прославился тем, что сдался в плен украинцам в самом начале полномасштабного вторжения РФ, а затем был обменян на украинских пленных. Тем не менее, Касаткин не угомонился. Он вернулся на войну в Украину в составе оккупационной армии и умер.
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