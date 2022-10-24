"Ежедневно вас кидают на убой": в Генштабе ВСУ мощно призвали врагов сдаваться в плен

В Генштабе ВСУ мощно призвали врагов сдаваться в плен/ https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Генштаб ВСУ выложил в Сеть видеообращение к русским оккупантам ‒ с весьма простыми и доходчивыми призывами (не слушать кремлевскую пропаганды, отказаться от служения путинскому режиму и побыстрей ставать пленными).

"Вы находитесь на территории чужой страны и принимаете участие в военных преступлениях российского руководства. Ежедневно вас кидают на убой. Для вашего командования вы – расходный материал. Потери никто не считает. Задайте себе вопрос: "За что вы воюете?". За страх ваших вождей потерять власть, за их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей, за их тупость и некомпетентность. Украина никогда не угрожала Российской Федерации. Сегодня вы воюете не с НАТО, сколько бы об этом вам не говорили кремлевские пропагандисты. Вы воюете против Украины, против украинского народа, а Вооруженные силы Украины защищают свой народ и свою страну от вашей агрессии. […] Сохраните свою жизнь и будущее – откажитесь от участия в кровавой путинской войне", — заявили офицеры Генштаба.

Украинские военнослужащие, со своей стороны, обещают русским оккупантам максимально гуманное обращение с ними в плену.

"Мы гарантируем соблюдение Женевских конвенций по отношению к пленным, медицинскую помощь, связь с родными и близкими. Все те, кто сдался в плен, оформляются, как попавшие в плен во время боевых действий. Это поможет вам избежать преследования со стороны российский спецслужб", – говорит наши офицеры.

К слову, командование ВСУ организовало для русских оккупантов несколько способов сдачи в плен (помимо, собственно, боевых ситуаций). Во-первых, можно позвонить по мобильным номерам: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также в мессенджере Telegram сделан чатбот "Хочу жить". (https://t.me/spasisebyabot).

Напомним, ранее сообщалось о том, что группа мобилизованных из РФ, которых бросили на фронт в Херсонской области, убили своего командира, который мешал им сдаться в плен бойцам Вооруженных сил Украины.

По данным украинской разведки, "чмобики" из РФ пожаловались на неадекватное отношение со стороны командования.

До того министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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