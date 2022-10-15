"Сюда иди, бегом!": оккупанты РФ сдаются в плен ВСУ прямо на поле боя

Россиянин сдается в плен прямо на поле боя / Скриншот

Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен еще одну партию российских оккупантов. Россияне уже сдаются в плен прямо на поле боя.

В Сети появилось видео, как один из оккупантов прямо в ходе боя поднял руки вверх и побежал в сторону украинских защитников, в надежде сдаться в плен и сохранить себе жизнь.

При этом ему вслед раздались выстрелы. Не исключено, что сдававшегося в плен россиянина хотели расстрелять оккупанты из заградотрядов, которые уничтожают дезертиров или тех, кто идет сдаваться в плен.

При этом бойцы ВСУ кричали рашисту быстрее бежать к ним, чтобы он остался в живых.

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том. что группа мобилизованных из РФ, которых бросили на фронт в Херсонской области, убили своего командира, который мешал им сдаться в плен бойцам Вооруженных сил Украины.

По данным украинской разведки, "чмобики" из РФ пожаловались на неадекватное отношение со стороны командования.

Уточняется, что "пушечное мясо" из РФ, пригнанное на фронт, видя бесперспективность дальнейших боевых действий, просило у командование отвода на вторую линию фронта. Они безрезультатно также просили провести с ними хоть малейшую подготовку и снабдить минимальными средствами вооружений.

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