Ничему не научился: ВСУ уничтожили оккупанта, который после плена в Украине снова вернулся воевать

Ефрейтор Натан Касаткин, который успел побывать в украинском плену и был обменян, вернулся снова в Украину и уже был уничтожен ВСУ окончательно.
В Украине бойцы ВСУ ликвидировали российского оккупанта Натана Касаткина. Он прославился тем. что сдался в плен украинцам в самом начале полномасштабного вторжения РФ, а потом был обменян на украинских пленных.
Тем не менее, Касаткин не угомонился. Он вернулся на войну в Украину в составе оккупационной армии и погиб. Информация о его ликвидации распространилась в российских соцсетях в пятницу, 21 октября
"Российский военный Натан Касаткин, который попал в плен в первые дни войны (фигурировал на известном видео, где матерно обзывал Путина), затем был освобожден по обмену, но зачем-то решил опять вернуться в Украину. Конец оказался немного предсказуем", – прокомментировал украинский журналист Денис Казанский. Касаткин был ефрейтором, служил в 11-й десантно-штурмовой бригаде 3-й десантно-штурмовой роты (в/ч 32364, Республика Бурятия, город Улан-Удэ).
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали еще одного высокопоставленного оккупанта – командира танковой роты старшего лейтенанта Шерали Негмонова. Оккупант был выпускником Казанского танкового училища и отправился воевать против Украины, за что и поплатился головой.
До того на войне в Украине был "демилитаризован" мобилизованный оккупант с Урала – 40-летний Артем Небаев. Он получил повестку 28 сентября, а уже 8 октября погиб от полученного ранения. То есть житель Каменска-Уральского погиб всего лишь через 10 дней после получения повестки.
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