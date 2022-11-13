Возглавлял колонну на путинском параде: ВСУ ликвидировали российского подполковника-десантника

Иллюстративное фото / 93-а ОМБр Холодный Яр, Радио Свобода

Украинские защитники ликвидировали подполковника ВДВ ВС РФ Сергея Кошелева, который в мае 2022 года возглавлял колонну десантных боевых машин на параде ко Дню победы в Москве.

"В Украине демобилизовался подполковник ВДВ Кошелев Сергей из состава 137-го воздушно-десантного полка. В мае 2022 года возглавлял колонну десантных боевых машин БМД-4М на параде ко Дню победы", - сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram- канале.

Как отметил Штефан, о смерти оккупанта сообщила его сестра – российская волейболистка, чемпионка мира Татьяна Кошелева, которая сейчас играет в итальянской команде Megabox. Она называет своего брата-захватчика "гордостью семьи и страны".

Офицер ВСУ также отметил, что в сообщениях Татьяны Кошелевой нет ни слова о войне, Украине или убитых украинцах.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 "стал на территории"ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

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