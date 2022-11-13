УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Возглавлял колонну на путинском параде: ВСУ ликвидировали российского подполковника-десантника

13 ноября 2022, 22:27

О смерти оккупанта сообщила его сестра – российская волейболистка, чемпионка мира Татьяна Кошелева.

Украинские военные, ВСУ, российские военные
Иллюстративное фото / 93-а ОМБр Холодный Яр, Радио Свобода

Украинские защитники ликвидировали подполковника ВДВ ВС РФ Сергея Кошелева, который в мае 2022 года возглавлял колонну десантных боевых машин на параде ко Дню победы в Москве.

"В Украине демобилизовался подполковник ВДВ Кошелев Сергей из состава 137-го воздушно-десантного полка. В мае 2022 года возглавлял колонну десантных боевых машин БМД-4М на параде ко Дню победы", - сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram- канале.

Как отметил Штефан, о смерти оккупанта сообщила его сестра – российская волейболистка, чемпионка мира Татьяна Кошелева, которая сейчас играет в итальянской команде Megabox. Она называет своего брата-захватчика "гордостью семьи и страны".

Офицер ВСУ также отметил, что в сообщениях Татьяны Кошелевой нет ни слова о войне, Украине или убитых украинцах.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 "стал на территории"ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

Больше новостей о ликвидированных оккупантах:

война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:27

Возглавлял колонну на путинском параде: ВСУ ликвидировали российского подполковника-десантника

21:57

Киев и 8 областей отключат от электричества: опубликован график на понедельникВидео

21:42

Голос країни-12 - 11 выпуск: итоги второй части Вокальных нокаутовВидео

21:29

"Уровень его мышления – пивной киоск": у Зеленского высмеяли "царя" ПутинаВидео

20:49

Официальные лица США подталкивают Киев стать более открытым к переговорам с Москвой - WSJВидео

Реклама
20:37

Впервые после развода: Андре Тан показал новую возлюбленнуюВидео

20:24

ВСУ пошли вперед на Луганщине: освобождена Макеевка под СватовоВидео

20:10

Приметы на 15 ноября: какие 2 вещи нельзя делать в самый неприятный день месяцаВидео

19:57

Русские ошиблись, показав казнь экс-вагнеровца, который был в пленумнение

19:54

Генерал Маломуж раскрыл приоритеты армии Украины в войне с РоссиейВидео

19:44

"Башка отлетит": в РФ мобилизованные избивают офицеровВидео

19:22

Десант ВСУ на Николаевщине: оккупантов выбили с Кинбурнской косы - СМИВидео

19:07

"Ангел смерти российской армии": 70-летний Газманов опозорился из-за концерта в ХерсонеВидео

18:57

"Потустороннее существо, забирающее в замки молодых мужчин": путинисты назвали Пугачеву призраком

18:55

У Байдена анонсировали новый пакет военной помощи для УкраиныВидео

18:50

Абсолютный конец войны будет весной-летом 2023 года - экс-глава правительства РФВидео

18:34

Приметы на 14 ноября: какие 2 вещи важно сделать в этот день, чтобы деньги привлечьВидео

18:29

Виталий Портников. Россияне почти уничтожили ХерсонВидеоблоги

18:17

"В РФ еще много пушечного мяса": Уоллес считает, что Москва еще очень далека от того, чтобы сдатьсяВидео

18:11

Контрнаступление ВСУ: украинские военные за неделю освободили 179 населенных пунктов - ОК "Юг"Видео

Реклама
17:21

Мощный взрыв в центре Стамбула: есть убитые, более 50 человек раненыВидео

17:17

Чем отстирать краску для волос с одежды: 7 эффективных способов

16:40

РФ готовится к массированному обстрелу Украины: в ВСУ рассказали, когда его ожидатьВидео

16:31

Вместо тысячи слов: Дмитрий Комаров показал фото из освобожденного ХерсонаВидео

16:30

Переговоры Зеленского с Путиным: эксперт спрогнозировал вероятные итоги саммита G20Видео

16:08

Режим Путина рухнет, запустится сценарий СССР: Яковенко рассказал, как распадется РоссияВидео

16:07

"Медаль за взятие енота": сеть взорвалась мемами на кражу оккупантами животных из ХерсонаВидео

15:41

Фанатки в трауре: "Джейкоб из Сумерек" актер Тейлор Лотнер женился

15:38

ВСУ значительно продвинулись в районе Бахмута, но самой горячей точкой будет Соледар - военныйВидео

15:17

"Загребли и ослов, и белок": появилось видео кражи енотов из зоопарка Херсона командованием ВС РФВидео

15:10

Зеленский решит, когда говорить с РФ – освобождение Херсона ничего не меняет – Генштаб БританииВидео

15:10

"Россиянам дали уйти": Жданов объяснил малое число пленных оккупантов под ХерсономВидео

15:03

"Меня ждала радостная новость": Злата Огневич готовится к свадьбеВидео

14:53

За неделю потерял и отца, и тестя: украинский актер рассказал, как оккупанты лишили его семьиВидео

14:49

Возобновление переговоров с РФ: Арахамия назвал ключевые условия УкраиныВидео

14:31

"Звон плывет, плывет над Россией": в Киево-Печерской лавре молятся за российских оккупантовВидео

14:26

Трудно сдержать слезы: в Херсоне бабушка на коленях встретила своего внука, который освобождал городВидео

14:26

Наибольший провал РФ после бегства из-под Киева: оккупанты не смогли удержать Херсон - ВВСВидео

14:11

Лариса, что с лицом: путинистка Долина сбегает в теплые края

14:05

После освобождения ВСУ Херсона, Донбасса и Крыма Россия окончательно развалится – ЯковенкоВидео

Реклама
13:50

"Россиян месяц готовили к позору": эксперт объяснил, восстанет ли РФ против Путина после потери ХерсонаВидео

13:34

Как отстирать краску с одежды: 4 эффективных способа и основные правила

13:33

ВСУ идут вперед на Херсонщине: морпехи освободили еще один населенный пунктВидео

13:19

Второе место по меткости в мире: снайпер НГУ ликвидировал оккупанта с дистанции 2710 м

12:57

Путин собрался забирать паспорта России у тех, кто расскажет правду о войне против УкраиныВидео

12:56

Громыхало три часа: в Чаплинке по оккупантам РФ нанесли мощный ударВидео

12:48

Куса ответил, перенесется ли война на территорию России

12:47

У Путина могут отобрать власть уже в ближайшие дни – ШейтельманВидео

12:31

Оккупанты толпой изнасиловали 12-летнюю: детали жуткого преступления в КременнойВидео

12:12

Скандальное Евровидение-2023: участник обвинил жюри в свинстве, раскрыл финалистов и ушел с конкурсаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять