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Генерал СБУ назвал вероятные направления нового наступления РФ

16 января 2023, 16:59
Есть сразу несколько вероятных направлений атаки РФ, не исключил Виктор Ягун.
российские военные
РФ может перейти в новое наступление / Минобороны РФ

РФ может перейти в новое наступление, следует обратить внимание сразу на несколько вероятных направлений, заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Он не исключил, что оккупанты могут ударить из Беларуси, скорее всего, в районе границы с Волынской и Ровенской областями. Такое мнение он высказал в эфире FreeДом.

Еще одно вероятное направление атаки РФ — на северо-востоке Украины, между Сумами и Харьковом. Эксперт говорит, что россияне попытаются захватить всю Харьковщину.

Несмотря на то, что ВСУ продвигаются на Луганщине, оккупанты могут перейти в контрнаступление, не исключил он.

Кроме того, собеседник предупредил, что россияне создали определенную группировку войск для того, чтобы, возможно, наступать в сторону Запорожья.

При этом он напомнил, что россияне не отказались от своего намерения отрезать Украину от Черного моря, поэтому их интересуют и Херсон, и Николаев, и Одесса.

"Если мы точно угадаем направление главного удара, если мы будем готовы выстоять под таким ударом и сможем переломить ситуацию в свою пользу, то весеннее наступление (ВСУ. – Ред.), возможно, будет успешным. Мы можем использовать тогда какое-нибудь другое направление, на которому россияне не были готовы, и там у них меньше войск или перейти в контрнаступление на направлении их главного удара", — добавил Ягун.

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что оккупационным войскам России нужно масштабное наступление на Украину для усиления своих позиций. Они не отказывались от захвата Киева и стремления уничтожить украинскую нацию. Но Украина не даст захватчикам такой возможности и готовится к любым сценариям. Москва может пойти, в том числе, и на объявление всеобщей мобилизации.

Он рассказал о том, что враг намерен использовать потенциальное наступление с целью усиления своих позиций. В данном контексте не исключен вариант объявления Москвой общей мобилизации.

Напомним, российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман прокомментировал вероятность проведения в России новой волны мобилизации на фоне неудач в войне против Украины.

Он считает, что современные войны выигрываются за счет превосходства в военных технологиях, к которым имеет доступ Украина, а не за счет "забрасывания врага трупами".

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