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Разгорится война в центре Москвы: в РФ три с половиной армии будут сражаться за власть – Данилов

12 января 2023, 14:54
Путин будет слабеть с каждым днем, на фоне этого и других противоречий в РФ разгорится борьба за власть.
Кремль, Алексей Данилов
В РФ три с половиной армии будут сражаться за власть, отмечает Данилов/ УНИАН

В РФ разгорится борьба за власть между российскими вооруженными силами, воинскими формированиями Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова, а также новым вооруженным формированием силовых структур РФ. Это противостояние будет происходить в центре Москвы.

Об этом рассказал секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона. Он отмечает, что российское военное руководство использовало Кадырова и Пригожина, а когда они уже стали не нужны, их "подвинули".

Данилов отмечает, что внутренние противоречия в РФ будут только обостряться. Он считает, что это лишь вопрос времени, когда в Москве "в пределах Садового кольца начнется выяснение отношений". Во время этого противостояния российские военные, наемники и силовики могут применить огнестрельное оружие, бронетранспортеры и тому подобное, отмечает секретарь СНБО.

"На сегодня уже существуют три с половиной армии: отдельно армия Кадырова; отдельно армия Пригожина; отдельно армия, которая есть в Вооруженных силах Российской Федерации, – и не уважают там ни Кадырова, ни Пригожина; и отдельно там силовые структуры сейчас пытаются формировать еще отдельную армию. И это вопрос времени, когда они начнут выяснять между собой отношения", – говорит Данилов.

Он добавил, что "Путин – очень больной человек". И как только диктатор РФ начнет слабеть – а слабеть он будет с каждым днем – в РФ начнется выяснение отношений.

Ранее сообщалось, что Путина снова заставили унизиться. Российский диктатор был вынужден просить президента Ирана о поставках оружия в РФ для войны против Украины. С поставками возникли проблемы, и теперь главе Кремля пришлось лично звонить по этому поводу иранскому лидеру Эбрахиму Раисе.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия не должна надеяться на повторение сценария 2014-го года, который предусматривал повторное нападение на Украину и оккупацию территорий. Нынешняя война завершится восстановлением территориальной целостности государства в границах на 1991 год, а также трибуналом, репарациями и пожизненными сроками для оккупантов, подчеркнул он.

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