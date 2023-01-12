Украина выйдет на границы 1991 года, на сценарий 2014-го РФ может не рассчитывать – Подоляк

Завершение войны России против Украины должно сопровождаться трибуналом, репарациями и пожизненными сроками, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Украина намерена выйти на свои границы на 1991 год - Подоляк / Коллаж Офис президента, Википедия

Россия не должна надеяться на повторение сценария 2014-го года, предполагавшего повторное нападение на Украину и оккупацию территорий. Война завершится восстановлением территориальной целостности государства в границах на 1991 год, а также трибуналом, репарациями и пожизненными сроками для оккупантов. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что официальная позиция Киева по завершению войны России против Украины базируется на двух аспектах. Первый – на повторение сценария 2014-го года Москва может не надеяться.

"РФ может не надеяться на повторение сценария-2014 "мы вас убиваем, потом вы рассчитываетесь с нами землями, мы делаем паузу и идем снова вас убивать", - сказал Подоляк.

Второй ключевой аспект – ВСУ выйдут на границы 1991 года, а сама война завершится для России трибуналом, репарациями и пожизненными сроками.

"Война закончится на границах 1991 года с трибуналом, репарациями и пожизненными сроками…", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия в ближайшие месяцы может пойти ва-банк. У оккупантов больше нет ресурсов, чтобы затягивать войну против Украины. По мнению Данилова, Украину ждет сложные и решающие 2-3 месяца.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что оккупационные войска России, согласно прогнозам, попытаются полностью захватить Донецкую область. Далее они могут пойти на оккупацию левобережной части Запорожской области. Также захватчики способны продолжать наносить ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры и всей территории Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что враг РФ по-прежнему пытается захватить Соледар Донецкой области. Оккупанты намерены прорвать оборону ВСУ, но безуспешно.

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