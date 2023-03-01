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У России есть 4 "козыря": Подоляк рассказал, на что надеется Путин

1 марта 2023, 22:59
Россия хочет всеми способами затянуть войну против Украины, говорит Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк, Владимир Путин
Подоляк назвал "козыри" Кремля / Коллаж фото Офис президента Украины, скриншот из видео

Кремль уверен, что у РФ есть еще "козыри", которые могут помочь как-то затянуть войну против Украины. И у них таких "козырей" 4. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Путин рассчитывает на помощь таких "козырей":

  • затягивание конфликта;
  • истощение противоречий экономик;
  • внутренние противоречия в Украине;
  • манипулятивные "антивоенные" акции в разных странах.

Подоляк убежден, что РФ пытается проводить такие акции, чтобы распространить нарративы о "немедленном прекращении огня" и "отказе" Украины от оккупированных территорий в обмен на мир.

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Украина одержит победу над Россией

Как сообщал Главред, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозировал, что война в Украине закончится летом 2023 года.

Его прогноз оценил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, для того, чтобы остановиться на прогнозах главного разведчика Украины генерала Буданова про лето 2023 года, нужно успешно провести операцию по разгрому 200-тысячной группировки российских войск, которую собрали в РФ для возобновления наступления.

Украина может одержать победу над страной-агрессором РФ на поле боя и вернуть все свои территории, включая оккупированный Крым. Но украинским военным придется столкнуться с рядом проблем.

Россия сгоняет на войну своих мобилизованных, а защитникам Украины придется на ходу осваивать много нового оружия. Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг в интервью Wiener Zeitung.

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