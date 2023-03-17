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"С Путиным нужно заканчивать скорее": Данилов обвинил диктатора в планах устроить глобальный голод

17 марта 2023, 16:33
Алексей Данилов сообщил, что у СНБО есть расчеты по поводу грядущих мировых проблем с продовольствием.
Данилов, Путин
Алексей Данилов и Владимир Путин / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин "имеет большое желание" устроить голод по всему миру. Такое мнение секретарь СНБО Алексей Данилов высказал в интервью "Радио Свобода".

"Что делает Путин? У Путина есть большое желание, чтобы ближайшие год, два, три появилось такое явление, как голод. И то, что мы уже не сможем поставлять столько продуктов питания, сколько мы до этого поставляли как страна, которая кормила огромное количество населения в мире, Путин будет этим пользоваться. И имейте в виду, год, два, три – эти так называемые голодные мигранты должны где-то появиться", – сказал чиновник.

Данилов был очень жесток в формулировках и прямо предложил поскорей решить проблему Путина.

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"Почему я и говорю, что с ним нужно заканчивать как можно скорее. Потому что это вещи, которые абсолютно понятны. Они есть на столе. Но о них никто не говорит. Почему мир не хочет этого понять, мне трудно сказать", – сказал он.

Данилов сообщил, что у СНБО есть расчеты по поводу грядущих мировых проблем с продовольствием, которые были представлены президенту и Кабмину.

"По расчетам выходит, что когда мир в 2040-2050 годах выйдет на население примерно в 10 миллиардов граждан, имеем в виду, что дополнительно нужно будет 265 миллионов протеинов. Где их брать – мир не знает. И чем больше будет территорий, на которых будут происходить такие вещи, как сегодня происходят на территории нашей страны, это будут еще большие вызовы", – подытожил он.

Развал Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что страна-террорист Россия вскоре распадется, а началом этих процессов станет Кавказ.

"Если они считают, что они могут вести какие-то там переговоры. С кем-то договариваться или модерировать это все на территории России - это невозможно. Россия лопнет, как переспевший арбуз. Произойдет это в ближайшее время, и все начнется с Кавказа", - сказал Данилов.

Как отметил политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, распад России возможен в течение нескольких лет. Государство начнет разваливаться после того, как Москва потеряет возможности для их контроля. Триггером падения РФ может стать не только поражение в войне против Украины, но и запуск сценария "болота".

Ранее глава Минобороны Алексей Резников также сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

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