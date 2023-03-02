Эксперт назвал настоящую причину, почему Кремль хотел уничтожить энергоситему Украины

Несмотря на то, что оккупанты сумели нанести некоторый ущерб энергосистеме с военной точки зрения, она не была полностью разрушена, как Москва планировала.

Почему Кремль хотел уничтожить энергоситему Украины? / Фото УНИАН, pixabay.com

Страна-агрессор Россия надеялась разрушить с помощью ракетных атак критическую инфраструктуру Украины, в частности энергетическую. Однако эти попытки не увенчались успехом. Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в интервью ТСН.uа рассказал, чего пытались добиться в Кремле.

"Ставка была сделана на удары по украинской энергоструктуре, пытаясь создать условия энергетического геноцида, когда Украина в течение зимы будет неспособна обеспечивать приемлемые условия для жизни. Таким образом создать новые потоки для миграции и условия, при которых украинцы сами начнут сносить Зеленского", - высказался эксперт.

Самусь подчеркнул, что украинская энергосистема подверглась тяжелым испытаниям. Несмотря на то, что оккупанты сумели нанести некоторый ущерб энергетической системе с военной точки зрения, она не была полностью разрушена, как Москва планировала. Напротив, с помощью партнеров, энергетическая система постепенно восстанавливается.

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"На данный момент мы имеем фактически бездефицитную генерацию. Есть импорт, но он незначительный. Теперь в перспективе она (энергосистема - ред.) будет только модернизироваться и усиливаться, в том числе и за счет создания децентрализованных энергетических кластеров, которые будут отличаться от советских", - отметил эксперт.

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам.

Напомним, ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что вражеские атаки на энергетическую систему Украины планировались и осуществлялись не только российской армией. Захватчикам помогали еще и российские энергетики, которые хорошо знают энергосеть Украины.

По его словам, российские инженеры знают энергосеть Украины "как свою ладонь", поскольку до начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года она была объединена с энергосистемами России и Беларуси.

К слову, недавно руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты ищут новую тактику, чтобы получить больше "результатов". Они могут прекратить устраивать массированные ракетные обстрелы Украины.

"Мы говорим, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики", - сказала Гуменюк.

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