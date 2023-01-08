У российских военных есть сообщники: в Укрэнерго назвали виновных в атаках на энергосистему Украины

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" заявил, что российские инженеры знают энергосеть Украины "как свою ладонь".

К планированию атак на энергосистему Украины приобщаются также российские энергетики / УНИАН, ua.depositphotos.com

Вражеские атаки на энергетическую систему Украины планируются и осуществляются не только российской армией. Захватчикам помогают еще и российские энергетики, которые хорошо знают энергосеть Украины. Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует пресс-служба ведомства.

"Атаки спланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками", - отметил Кудрицький.

По его словам, российские инженеры знают энергосеть Украины "как свою ладонь", поскольку до начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года она была объединена с энергосистемами России и Беларуси.

В то же время председатель правления НЭК "Укрэнерго" подчеркнул, что теперь украинские энергетики, которые уже три месяца держат энергосистему под сокрушительными ударами, лучше понимают российскую стратегию и принимают меры, направленные на минимизацию последствий вражеских атак.

Отключение света в Украине

Недавно генеральный директор компании-поставщика YASNO Сергей Коваленко спрогнозировал сроки отключений электроэнергии в Украине в связи с ракетными ударами РФ по гражданской инфраструктуре. По его словам, Украина сможет отказаться от отключений по графикам не раньше конца марта.

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов.

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