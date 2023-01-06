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Пойдут ли власти Украины на аморальные компромиссы с Россией: что думают украинцы

6 января 2023, 18:00
Между сентябрем и декабрем 2022 года выросло число тех, кто считает, что украинские власти готовы пойти на неприемлемые компромиссы с РФ.
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Большинство украинцев уверены, что власти не пойдут на компромиссы с РФ / Офис президента Украины, сайт Кремля

Сейчас только 7% украинцев считают, что власти Украины могут пойти на какие-то недопустимые уступки или компромиссы со страной-агрессором Россией. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса КМИС, проведенного в декабре 2022 года.

По данным социологов, между сентябрем и декабрем 2022 года число тех, кто считает, что власти государства готовы пойти на неприемлемые компромиссы с РФ выросло с 5% до 7%. В то же время абсолютное большинство украинцев – 84%, убеждены, что власти не собираются и не пойдут на неприемлемые компромиссы с Кремлем. В сентябре этот показатель составлял 87%.

Также лишь 10% украинцев сейчас верят, что между политическим и военным руководством нашей страны существует серьезный конфликт, и доля таких респондентов с сентября до декабря снизилась с 14% до 10%. Зато с 71% до 77% стало больше тех, кто убежден, что политическое руководство Украины и военное командование действуют слаженно как одна команда с общей целью победить в войне.

Кроме того, лишь 15% украинцев верят, что Запад устает от Украины и хочет, чтобы Украина проводила переговоры с РФ. Столько же было и в сентябре прошлого года. В то же время с 73% до 76% стало больше тех, кто считает, что Запад продолжает оказывать поддержку Украине и ожидает завершения войны на приемлемых для Украины условиях.

Как сообщал Главред, около 60% украинцев считают, что украинская армия должна наносить удары по важной инфраструктуре России в ответ на подлые удары российских оккупантов по инфраструктуре украинцев.

Также сообщалось, что 97% украинцев уверены, что Украина сможет отразить полномасштабное военное вторжение России. В динамике ситуация выглядит так - с января количество украинцев, которые уверены в том, что Украина справится с атакой РФ, увеличилось на 21% - с 56 до 97%.
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