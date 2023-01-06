Аварийные отключения света в Украине: Шмыгаль предупредил о рисках из-за похолодания и ударов РФ

Россия за 5 дней нового года атаковала энергосистемы Украины дронами, что привело к повреждениям объектов генерации и магистральных сетей, сказал Денис Шмыгаль.

Плановые графики отключения света уже введены в ряде регионов Украины - Шмыгаль / УНИАН, скрин

Украинцам следует быть готовыми к повторным аварийным отключениям электроэнергии. Они могут произойти из-за похолодания, в результате чего увеличится дефицит в энергетической системе, и новых ударов российских оккупантов по энергоинфраструктуре. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе заседания Кабмина он рассказал о том, что за 5 дней нового года агрессор Россия дважды ударила дронами по энергетической инфраструктуре Украины. По этой причине были повреждены объекты генерации и магистральных сетей.

"Россия продолжает наносить удары по нашей энергетике. В течение 5 дней нового года враг совершил две атаки дронами, в результате чего повреждения получили объекты генерации и магистральных сетей. Также продолжались обстрелы энергетики на востоке и юге", - сказал глава правительства.

По его словам, в условиях теплой погоды и праздничных дней потребление электроэнергии снизилось, поэтому не было потребности применять отключения. Но уже 5 января потребление выросло, из-за чего в ряде регионов запустили графики плановых отключений.

"Поэтому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений", - объяснил ситуацию Шмыгаль.

Также он добавил, что из-за существенного похолодания, которое начнется уже с сегодня, дефицит в энергетической системе Украины увеличится. Помимо этого оккупант Россия может снова нанести удары по энергетике. Поэтому украинцам нужно быть готовыми к новым аварийным отключениям света.

"Помимо этого, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, в Украине с 3 января вернули стабилизационные графики отключения электроснабжения. В Укрэнерго призвали потребителей меньше использовать электроэнергию и не пользоваться одновременно несколькими энергоемкими приборами.

6 января в Укрэнерго заявили, что ситуация с отключениями света может значительно ухудшиться. В ближайшее время ожидается похолодание, из-за которого резко возрастет нагрузка на энергетические сети. Энергосистема в результате повреждений инфраструктуры не может полностью потребности потребителей в электроэнергии.

Смотрите видео ТСН - когда украинцев ждет свет без плановых графиков

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