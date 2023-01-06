"Энергосистема не в состоянии покрыть потребление": в Украине ухудшится ситуация с отключениями света

В НЭК "Укрэнерго" предупредили, что ситуация с отключениями света может значительно ухудшиться.

Отключение света в Киеве / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Потребление электроэнергии в Украине продолжает расти, а превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", из-за постепенного снижения температуры воздуха потребление в энергосистеме растет, к областям доведены лимиты потребления.

"По состоянию на 11:00 6 января потребление в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры. Для обеспечения баланса в энергосистеме ко всем областям Украины доведены лимиты потребления, которые действуют с 08:00 до 23:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. В частности, вчера из-за превышения лимитов в большинстве областей применялись аварийные отключения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в ночной период электростанции вырабатывают достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

"Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое сейчас энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, которые производят электроэнергию, в частности, и самой мощной – Запорожской АЭС", - рассказали в компании.

Массированная ракетная атака на Украину

В Украине в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в разных областях. Страна-агрессор Россия массово запустила по Украине ракеты.

В разных областях Украины сработала противовоздушная оборона. В частности, в Киевской, Винницкой, Харьковской, Херсонской, Тернопольской Житомирской, Хмельницкой областях.

В Киеве также было слышно несколько громких взрывов. В сети сообщали о 10 звуках взрыва в Киеве, громче всего было в центре. Мэр столицы Виталий Кличко призвал оставаться в укрытиях.

В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света.

"Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - сообщили в ДТЭК.

Вместе с тем, секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал видео, на котором запечатлено отключение электроснабжения в Москве. Тем самым он показал, какой может быть судьба Москвы и всей России в 2023 году. "Москва, Кремль. Россия завтра ... 2023", - подписал видео Данилов.

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