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В Украине вернули стабилизационные графики: как будут выключать свет

3 января 2023, 14:37
К этому времени потребление было сниженным, а солнечные электростанции из-за хорошей погоды смогли вырабатывать больше электроэнергии.
Свет, отключения света, электроенергия, электросеть
В Украине вернули стабилизационные графики отключения электроэнергии/ УНИАН

В Украине с 14:00 вторника, 3 января, вернули в действие стабилизационные графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщают в "Укрэнерго". Отмечается, что в первой половине суток электропотребление было сниженным, поэтому не пришлось применять стабилизационные отключения до 14:00. Кроме этого, ясная погода позволила солнечным электростанциям вырабатывать больше электроэнергии в утренние часы.

"В то же время, на вечер прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" довел лимиты потребления до областей на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме", – говорится в сообщении.

Также в компании сообщили, что российские оккупанты снова ударили по энергообъектах на востоке и юге Украины. Вследствие этого были повреждены распределительные сети. Энергетики смогут начать ремонтные работы, как только получат соответствующее разрешение от военных.

В то же время в "Укрэнерго" призвали потребителей разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

Отключение света в Украине

Напомним, в субботу, 31 декабря, в Киеве и области отменили экстренные отключения света, которые были введены из-за массированного обстрела россиян. Энергетики старались сделать всё возможное, чтобы на Новый год столица и Киевская область были со светом.

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что отключения света в Украине продолжатся и после завершения войны. Для восстановления энергосистемы понадобится много времени. Он подчеркнул, что на это, возможно, придется потратить годы.

В то же время председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что атаки страны-агрессора РФ на украинскую энергосистему теоретически могут привести к блэкауту в Украине. Однако на практике такой риск достаточно низок. У россиян исчерпывается способность наносить ущерб нашему государству такими атаками.

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