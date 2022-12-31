Экстренные отключения отменяются: в ДТЭК сообщили хорошие по поводу ситуации со светом в Киеве

Энергетики делают все возможное, чтобы на Новый год столица и Киевская область были со светом.

В Киеве и области отменили экстренные отключения / ua.depositphotos.com

В субботу, 31 декабря, в Киеве и области отменили экстренные отключения света, которые были введены из-за массированного обстрела россиян. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

"Киев и Киевская область: экстренные отключения отменяются!" - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год столица и Киевская область оставались со светом, если не будет вражеских атак.

В то же время экстренные отключения пока остаются в Одесской и Днепропетровской областях.

Массированная ракетная атака на Украину

В Украине в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в разных областях. Страна-агрессор Россия массово запустила по Украине ракеты.

В разных областях Украины сработала противовоздушная оборона. В частности, в Киевской, Винницкой, Харьковской, Херсонской, Тернопольской Житомирской, Хмельницкой областях.

В Киеве также было слышно несколько громких взрывов. В сети сообщали о 10 звуках взрыва в Киеве, громче всего было в центре. Мэр столицы Виталий Кличко призвал оставаться в укрытиях.

Тем временем в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света.

"Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - сообщили в ДТЭК.

Вместе с тем, секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал видео, на котором запечатлено отключение электроснабжения в Москве. Тем самым он показал, какой может быть судьба Москвы и всей России в 2023 году. "Москва, Кремль. Россия завтра ... 2023", - подписал видео Данилов.

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