'Путин 'встречает' Новый год убийствами': Украина требует выгнать РФ из СБ ООН

Государство-террорист РФ нас не сломает, подчеркнул Андрей Ермак.

Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба прокомментировали террористическую атаку РФ / Коллаж УНИАН

Россия, которая является государством-террористом и осуществляет войну против украинского народа и государственности, никогда не сломает Украину, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом он написал в Telegram после массированной ракетной атаки оккупантов по мирным городам Украины.

"Государство-террорист нас не сломает, никогда", — сообщил Ермак.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба призвал исключить РФ из Совбеза ООН.

Об этом он написал в Twitter.

"В этот раз массированный ракетный удар России умышленно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник Путин "встречает" Новый год убийствами людей. Россия должна быть изгнана со своего места в Совете Безопасности ООН, которое она всегда занимала незаконно", – подчеркнул он.

Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.

По предварительным данным, в результате падения обломков есть разрушения в Голосеевском районе, Соломенском районе, Печерском районе. В Днепровском районе на улице обнаружены обломки ракеты.

В ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.

При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.

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