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Блокпост РФ превратился в руины: оккупанты показали результат удара по их позициям в Песках

3 января 2023, 13:58
На месте начался пожар: догорали деревянные конструкции, а бетонные блоки превратились в горы камней.
Блокпост РФ превратился в руины: оккупанты показали результат удара по их позициям в Песках
Последствия удара по оккупантам в Песках / Скриншот

Российские оккупанты показали последствия удара Вооруженных сил Украины по одному из укрепленных блокпостов российских войск в поселке Пески Донецкой области.

В результате вражеские укрепления под мостом превратилось в руины. Соответствующее видео, снятое оккупантами, опубликовали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

При этом российский военный снимает последствия "прилета" по позициям. На них видно, что на месте начался пожар: догорали деревянные конструкции, а бетонные блоки превратились в горы камней.

Кроме того, он оккупант также снял "свой мотоцикл", который также был уничтожен. Сгорел и автомобиль, который стоял на блокпосте.

Пески
/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

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