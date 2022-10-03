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Более 80% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и Евросоюз – опрос

3 октября 2022, 15:10

Курс Украины на Евросоюз и Североатлантический альянс поддерживают жители всех регионов.

Украина, НАТО
Украинцы выступают за вступление в НАТО / Коллаж УНИАН, Reuters

Если бы в Украине сегодня проводился референдум относительно вступления государства в НАТО, 83% участников высказались положительно. Аналогичный ответ на вопрос об интеграции в Евросоюз дали бы 86% украинцев. Об этом говорится в исследовании социологической группы Рейтинг.

Согласно данным опроса социологов, который проводился в период с 1 по 2 октября 2022 года, вступление в Евросоюз поддерживают 86% украинцев. Против проголосовали бы только 3%. Интеграцию в Североатлантический альянс на референдуме одобрили бы 83%. Около 9% не голосовали бы.

Более 80% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и Евросоюз – опрос

Самый высокий уровень поддержки вступления в ЕС на западе, в Киеве, центре и юге Украине. Чуть ниже на востоке страны – 79%.

Более 80% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и Евросоюз – опрос

Евроатлантическую интеграцию больше всего поддерживают в Киеве – 90%. Несколько меньше – на западе, в центре и на юге. Меньше всего на востоке – 69%.

В исследовании приняли участие 2000 респондентов со всех регионов Украины, кроме оккупированных Крыма, Донбасса и тех областей, где нет украинской мобильной связи. Погрешность – не более 2,2%.

Украина подала заявку на вступление в НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 сентября сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Глава государства отметил, что Украина уже прошла свой путь для интеграции в коллективный блок безопасности Запада. Государство фактически состит в союзе с НАТО.

2 октября президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии поддержали заявку Украины на вступление в НАТО.

Они призвали Альянс к усилению военной помощи Киеву. По словам советника главы ОП Подоляка, планы Киева поддержали уже 10 стран.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США поддерживают планы Украины по вступлению в НАТО. Однако решение должны принимать все 30 участников блока безопасности Запада.

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