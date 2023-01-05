Путин может устроить ядерные провокации: в ГУР рассказали, какие территории рассматривает диктатор

В Кремле понимают, что такой шаг, если он состоится, станет последним для руководящего российского режима.

Территория Беларуси может стать местом ядерных провокаций Путина / сайт Кремля, pixabay.com

Российский диктатор Владимир Путин рассматривает территорию временно оккупированного Крыма, а также Беларусь как площадки для проведения ядерных провокаций.

Как отметил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире Freedom, со стороны современной России и режима Путина нельзя исключать угрозу ядерного удара.

"Есть информация, что оккупированный Крым и территория современной Беларуси рассматриваются Путиным для проведения такого рода провокаций. Вся эта информация отслеживается, есть разведданные", - отметил он.

В то же время Юсов подчеркнул, что даже в Кремле понимают, что такой шаг, если он состоится, станет последним для руководящего российского режима.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Как заверил секретарь СНБО Алексей Данилов, если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко сообщил, что у Соединенных Штатов Америки есть инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда РФ даст некоторое тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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