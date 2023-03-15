Данилов – об инциденте с дроном США и Су-27 РФ: Путин пошел ва-банк и готов к эскалации войны

Директор агрессора России Путин понимает, что проигрывает войну против Украины, и надеется на изменение обстоятельств, полагает секретарь СНБО Алексей Данилов.

Путин послал сигнал о готовности втянуть в войну РФ против Украины другие стороны - Данилов / Коллаж скриншот YouTube

Столкновение беспилотника США MQ-9 Reaper с истребителем оккупантов России в Черном море Су-27 свидетельствует о повышении ставок со стороны главы Кремля Владимира Путина. Он стремится к эскалации войны с подключением к боевым действиям других сторон. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что инцидент в Черном море показал – Путин сигнализирует о готовности к эскалации войны России против Украины, которая предусматривает втягивание в конфликт других сторон.

"Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный Россией в Черном море, - это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон", - отметил чиновник.

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По его словам, директор РФ пошел ва-банк и в условиях стратегического поражения пытается изменить положение вещей.

"Тактика ва-банк - постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств", - подчеркнул Алексей Данилов.

Су-27 России атаковал дрон США в Черном море

В среду, 14 марта, истребитель российских оккупантов Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

По информации ВС США, два истребителя РФ пытались перехватить БПЛА США, который вел разведку в международном воздушном пространстве. Один из боевых самолетов оккупанта задел дрон, спустя время беспилотник потерпел крушение.

"Наш беспилотник MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к аварии и полной потере MQ-9. На самом деле, этот небезопасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к крушению обоих воздушных судов", - объяснил ситуацию командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хеккер.

Как сообщает CNN, советник президента США по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американцы решили затопить сбитый россиянами беспилотник. По его словам, такие меры предприняли для того, чтобы дроном не завладели военные РФ.

Война России против Украины: