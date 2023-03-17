"Ищу адвоката для защиты в Гааге": в сети высмеяли Путина из-за ордера на его арест

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба МКС в пятницу, 17 марта. При этом помимо главы Кремля также был выдан ордер на арест уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.
Ордера выдали на основании совершения преступлений незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в страну-агрессора России.
В Международном уголовном суде отметили, что такие ордера являются секретными для защиты жертв и свидетелей и безопасности расследования. Однако в этом случае было сделано исключение, ведь совершение таких преступлений продолжается и дальше, а "информирование общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений", отметили в МКС.
После этого пользователи сети сделали много мемов, в которых высмеивают диктатора РФ Владимира Путина и желают ему как можно быстрее попасть за решетку. Они посмеялись над тем фактом, что теперь российский диктатор не сможет поехать в целый ряд стран, где ратифицирован Римский устав, ведь в этих государствах Путина отныне обязаны по закону арестовать в случае приезда.
Один из пользователей даже создал в Twitter страницу от имени Путина и написал, что "ищет себе хорошего адвоката для защиты в суде в Гааге".
Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
Глава Офиса генпрокурора Украины Андрей Костин отметил, что теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления, и за пределами России его должны арестовать и передать в суд.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Путина могут арестовать на территории стран, где был ратифицирован Римский устав. Также он отметил, что в процессах, которые расследуются в Украине, зафиксировано более 16 тыс. случаев принудительной депортации детей. Но истинные цифры могут быть кратно больше.
В Кремле уже отреагировали на выдачу ордера на арест Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, якобы формулировка вопроса выдачи ордера на арест российского диктатора Владимира Путина "возмутительна и неприемлема".
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