"Ищу адвоката для защиты в Гааге": в сети высмеяли Путина из-за ордера на его арест

Пользователи сети предсказывают российскому диктатору жизнь за решеткой, а "псевдо-Путин" в соцсетях даже "начал искать себе адвоката".

В сети высмеяли Путина из-за ордера на его арест/ сайт Кремля, Telegram

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба МКС в пятницу, 17 марта. При этом помимо главы Кремля также был выдан ордер на арест уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Ордера выдали на основании совершения преступлений незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в страну-агрессора России.

В Международном уголовном суде отметили, что такие ордера являются секретными для защиты жертв и свидетелей и безопасности расследования. Однако в этом случае было сделано исключение, ведь совершение таких преступлений продолжается и дальше, а "информирование общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений", отметили в МКС.

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После этого пользователи сети сделали много мемов, в которых высмеивают диктатора РФ Владимира Путина и желают ему как можно быстрее попасть за решетку. Они посмеялись над тем фактом, что теперь российский диктатор не сможет поехать в целый ряд стран, где ратифицирован Римский устав, ведь в этих государствах Путина отныне обязаны по закону арестовать в случае приезда.

Один из пользователей даже создал в Twitter страницу от имени Путина и написал, что "ищет себе хорошего адвоката для защиты в суде в Гааге".

Пользователи сети желают Путину попасть за решетку/ соцсети

Путину желают быстрее попасть за решетку/ соцсети

В сети высмеяли Путина из-за ордера на его арест/ соцсети

Реакция соцсетей на ордер на арест Путина/ соцсети

Теперь Путина могут арестовать в ряде стран/ соцсети

Пользователи сети предсказывают Путину тюрьму/ соцсети

Пользователь создал страницу "псевдо-Путина" и якобы ищет адвоката/ соцсети

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

Глава Офиса генпрокурора Украины Андрей Костин отметил, что теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления, и за пределами России его должны арестовать и передать в суд.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Путина могут арестовать на территории стран, где был ратифицирован Римский устав. Также он отметил, что в процессах, которые расследуются в Украине, зафиксировано более 16 тыс. случаев принудительной депортации детей. Но истинные цифры могут быть кратно больше.

В Кремле уже отреагировали на выдачу ордера на арест Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, якобы формулировка вопроса выдачи ордера на арест российского диктатора Владимира Путина "возмутительна и неприемлема".

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