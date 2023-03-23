Путин "собрался" долго воевать, нужного готовиться к длительной поддержке Украины – Столтенберг

Директор агрессора России Путин ведет войну на истощение и отправляет в боевые действия тысячи войск для достижения минимальных целей, сказал Йенс Столтенберг.

Россия ищет способы найти боеприпасы в Китае - Столтенберг / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Глава Кремля Владимир Путин не стремится к миру и готовится к длительной войне против Украины. Для достижения минимальных целей он отправляет в бой тысячи войск. Западному миру следует готовиться к продолжительной поддержке Киева. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В интервью The Guardian он рассказал о том, что Путин ведет войну на истощение и собирается и дальше отправлять воевать "тысячи и тысячи войск ради минимальных достижений".

"Президент Путин не планирует мир, он планирует продолжать войну", - сказал Столтенберг.

видео дня

По его словам, государство-оккупант РФ усиливает свое военно-промышленное производство и "обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия".

В такой ситуации страны западного мира, в числе которых Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и ФРГ, должны быть готовы к длительной поддержке Украины вооружениями, боеприпасами и запчастями.

"Потребность будет сохраняться, потому что это война на истощение. Речь идет о промышленном потенциале для поддержания помощи", - добавил генеральный секретарь НАТО.

Также Йенс Столтенберг подчеркнул, что на фронте фиксируется дефицит боеприпасов. Агрессор Россия пытается найти их в Китае.

Война России против Украины

В Белом доме ранее заявили, что страна-оккупант Россия готовит еще одно новое наступление на Украину. Атаки могут осуществляться на нескольких направлениях. Как считают в Вашингтоне, следующие недели на войне будут критическими.

В разведке Великобритании сообщили, что темпы наступления оккупационных войск РФ под Бахмутом снижаются. Ситуация для ВСУ по-прежнему остается сложной. Существует угроза окружения группировки сил обороны Украины на севере и юге Бахмута.

В Институте изучения войны рассказали о том, что оккупационная армия России перебрасывает свои войска на разные участки фронта. Вероятно, подразделения собираются начать наступления на новых направлениях. Темпы наступления под Бахмутом снижаются, но враг наращивает силы в направлении Авдеевки с целью окружения города.

Смотрите видео Главред - Загородний считает, что война продлится до тех пор, пока Путин будет у власти

Новое наступление России: