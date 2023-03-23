УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин "собрался" долго воевать, нужного готовиться к длительной поддержке Украины – Столтенберг

23 марта 2023, 07:46
Директор агрессора России Путин ведет войну на истощение и отправляет в боевые действия тысячи войск для достижения минимальных целей, сказал Йенс Столтенберг.
Столтенберг, Путин
Россия ищет способы найти боеприпасы в Китае - Столтенберг / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Глава Кремля Владимир Путин не стремится к миру и готовится к длительной войне против Украины. Для достижения минимальных целей он отправляет в бой тысячи войск. Западному миру следует готовиться к продолжительной поддержке Киева. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В интервью The Guardian он рассказал о том, что Путин ведет войну на истощение и собирается и дальше отправлять воевать "тысячи и тысячи войск ради минимальных достижений".

"Президент Путин не планирует мир, он планирует продолжать войну", - сказал Столтенберг.

видео дня

По его словам, государство-оккупант РФ усиливает свое военно-промышленное производство и "обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия".

В такой ситуации страны западного мира, в числе которых Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и ФРГ, должны быть готовы к длительной поддержке Украины вооружениями, боеприпасами и запчастями.

"Потребность будет сохраняться, потому что это война на истощение. Речь идет о промышленном потенциале для поддержания помощи", - добавил генеральный секретарь НАТО.

Также Йенс Столтенберг подчеркнул, что на фронте фиксируется дефицит боеприпасов. Агрессор Россия пытается найти их в Китае.

Война России против Украины

В Белом доме ранее заявили, что страна-оккупант Россия готовит еще одно новое наступление на Украину. Атаки могут осуществляться на нескольких направлениях. Как считают в Вашингтоне, следующие недели на войне будут критическими.

В разведке Великобритании сообщили, что темпы наступления оккупационных войск РФ под Бахмутом снижаются. Ситуация для ВСУ по-прежнему остается сложной. Существует угроза окружения группировки сил обороны Украины на севере и юге Бахмута.

В Институте изучения войны рассказали о том, что оккупационная армия России перебрасывает свои войска на разные участки фронта. Вероятно, подразделения собираются начать наступления на новых направлениях. Темпы наступления под Бахмутом снижаются, но враг наращивает силы в направлении Авдеевки с целью окружения города.

Смотрите видео Главред - Загородний считает, что война продлится до тех пор, пока Путин будет у власти

Новое наступление России:

Владимир Путин Йенс Столтенберг война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:05

Еще задолго до ордера МУС мы знали, что нет смысла разговаривать с Путиным - Кулеба

07:46

Путин "собрался" долго воевать, нужного готовиться к длительной поддержке Украины – СтолтенбергВидео

07:25

Си Цзиньпин не смог повлиять на желание Путина уничтожить Украину - Белый дом

06:43

"Стратегический союз" РФ и Китая, которого нетмнение

06:34

Армия РФ может начать наступления на новых направлениях - ISW

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05:32

Пудель, хаски или овчарка: какие породы собак подходят каждому знаку зодиака

03:55

"Разобьёт младенцев о камень": священник из РФ рассказал оккупантам, как убивать украинских детейВидео

03:00

"Китаю все равно, кто будет возглавлять РФ": эксперт назвал истинную цель визита Си Цзиньпина в МосквуВидео

02:33

Жизель Бюндхен в откровенных бикини впервые рассказала про болезненный развод с мужем-спортсменом

Реклама
02:02

"Анастасия, вы спите с Джигурдой": довольную Волочкову вывели на чистую водуВидео

02:00

Пожар: Ксения Мишина показала соблазнительную фигуру в кожаных микро-трусахВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, как ВСУ сможет уничтожить Крымский мостВидео

00:40

Вкуснее в 10 раз: вымочите сельдь в секретном ингредиенте и удивите гостей бомбической закускойВидео

00:19

3-летняя дочь не дождалась папу: в боях под Кременной погиб 22-летний чемпион Европы по боксуВидео

22 марта, среда
23:40

Медведев забился в истерике из-за военной помощи ВСУ и пригрозил миру "ядерным апокалипсисом"Видео

23:12

24 марта можно привлечь большие деньги одним способом: приметы и запреты дняВидео

22:56

"На собаках дольше заживает": врач Киркорова ошалел от операции, все закончилось "сюрпризом"Видео

22:49

В Курске раздались громкие взрывы: "бавовну" заметили в районе аэропортаВидео

22:12

Дорофеева вытянула Кацурина на сцену, чтобы зацеловать егоВидео

22:07

"Украинцам мы ничего не сделали": на первую ракетку Беларуси набросились из-за заявления о войнеВидео

Реклама
21:59

Слепаков высмеял присутствие Собчак на своем концертеВидео

21:53

Что не любят розы: главные ошибки при посадке нежного цветка

21:40

От 300 до 570 гривен: кому из пенсионеров могут доплачивать каждый месяцВидео

21:37

После эмоционального призыва Зеленского страны НАТО могут прислать Украине истребители - СтолтенбергВидео

21:13

Путин с ордером собрался на саммит БРИКС: в ЮАР сделали заявление по его арестуВидео

21:10

Спасательная операция в Запорожье завершилась: количество пострадавших резко возросло - МВДФотоВидео

20:50

Илия Куса. Любая  власть в России должна зависеть от КитаяВидеоблоги

20:50

Выполнял сложные операции: в Бахмуте погиб командир "Чехов"Видео

20:41

Екатерина Репяхова показала свое "обновленное" лицо после пластических операций

20:25

"Это лучшее, что может с вами произойти": Зеленский дал впечатляющий ответ России на жесткий обстрелВидео

19:59

Энергообъекты больше не в приоритете: россияне изменили цели для обстрелов - разведкаВидео

19:59

Гитарист Go_A чуть не погиб от ночной атаки оккупанта по Ржищеву

19:46

Можно ли кошкам сырую курицу: как не навредить любимому питомцу

19:46

"Нас отбросило в коридор": жертв в результате удара по Запорожью может быть больше - медикВидео

19:34

"Обнуление" статуса Киево-Печерской лаврымнение

19:28

"Хотите быть миротворцами – звоните Зеленскому": Загородний назвал сценарий диалога Украины и КНРВидео

18:44

"Цацкаться уже никто не собирается": эксперт предрек крах России за один нелепый удар по УкраинеВидео

18:30

Нехитрые и простые способы: как сделать так, чтобы кастрюля не пригорала

18:22

Россия испугалась "угрозы США" и отправила на Курилы ракетные комплексы БастионВидео

18:08

Российская церковь несет ответственность за преступления против Украины - патриарх ВарфоломейВидео

Реклама
17:59

Ракетная атака России: количество пострадавших в Запорожье резко возросло, новые деталиВидео

17:36

Рецепт простейшего блюда, который покорил весь Instagram: восхитительная закуска за 12 минутВидео

17:32

Пылкая любовь и сладкая месть: на 1+1 Украина состоится премьера драмы "Неверный"

17:22

Ракетный удар по Одессе: в Минобороны РФ подтвердили причастность, но назвали свою версию обстрелаВидео

17:20

Будет ли Путин арестован в Таджикистане: адвокат объяснил ситуациюВидео

17:11

Сколько европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС в ближайшие годы: результаты соцопросаВидео

17:04

Назар Заднепровский рассказал, каким "хорошим русским" дал бы украинский паспортВидео

17:03

Акция "Поймай барыгу": герои войны и звезды рассказали, что думают о борьбе с наркотиками

16:37

"Летит очень быстро": Игнат назвал ракеты, которые влетели в жилой дом ЗапорожьяВидео

16:23

Ракетный удар по Запорожью: Лавров во всем обвинил ЗападВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять