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Россия может "подарить" свои земли Китаю: эксперт назвал фишку аренды территорий Пекину

23 марта 2023, 10:29
Агрессор Россия отдала в аренду Китаю большие территории и далеко не факт, что в будущем ей удастся их вернуть, считает политический эксперт Тарас Загородний.
Китай, Россия, Загородний
Россия отдает свои земли в аренду Китаю на десятки лет с сомнительной перспективой возвращения территорий - Загородний / Коллаж ua.depositphotos.com, УНИАН, Главред

Страна-оккупант Россия в период с 2014 по 2022 год подписывала соглашения с Китаем по аренду Пекину территорий, в том числе, в Сибири и на Дальнем Востоке. Китайцам дана полная свобода на арендованных землях, они могут добывать там ископаемые. Далеко не факт, что в будущем Москва сможет вернуть земли. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Москва за последние годы передала в долгосрочную аренду Пекину большие территории. Там у китайцев полный карт-бланш.

"Россия с Китаем в период с 2014 по 2022 год подписывали соглашения о передаче в аренду больших территорий примерно на 50 лет. (Москва за этот период отдала в аренду миллионы гектаров, в том числе, в Сибири и на Дальнем Востоке, - ред.). По сути, это передача в аренду территорий, на которых китайцы могут вести сельское хозяйство, рубить лес, строить фабрики, заниматься добычей сырья и всего остального. Это фактически неподконтрольные России территории. Там свои законы, свои люди, и, возможно, даже свои правоохранительные органы", - отметил Загородний.

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По его мнению, договоренности вызывают вопросы, поскольку далеко не факт, что в будущем России удастся вернуть эти земли у Китая.

"Здесь фактически полутемные договора. Берется на 40 лет в аренду земля, с ней делают, что хотят и вряд ли потом вернут. И не факт, что таких арендаторов потом можно будет оттуда выгнать. А что случится, если закончится аренда? В каком состоянии будет Россия, чтобы прекратить аренду или подписать ее по-новому – большой вопрос", - подчеркнул Тарас Загородний.

Визит Си Цзиньпина в Москву

Председатель Китая Си Цзиньпин в период с 20 по 22 марта ездил в Москву.

Там он вместе с китайской делегацией провел переговоры с российским директором Владимиром Путиным, по приглашению которого и приехал. Стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Пекин не решился открыто поддержать развязанную РФ войну против Украины и сделать заявление о поставках оружия Москве.

Глава страны-оккупанта РФ Владимир Путин в своем заявлении сказал, что Москву устраивает так называемый "мирный план" Китая по войне против Украины. Однако де-факто усомнился в реализации "документа", поскольку такой "план" не устраивает Киев и Запад.

В российских СМИ заявили, что визит Си Цзиньпина в Россию выгоден исключительно Пекину. Глава Кремля Путин согласился на все китайские инициативы, а сама Москва не получила практически ничего. Путин просил у Цзиньпина военной помощи, однако Китай отказал.

Смотрите полную версию интервью Тараса Загороднего Главреду

Отношения Китая и России:

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